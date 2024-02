Vítejte u 13. dílu podcastu redakce Moravskoslezského deníku Ostravské ozvěny. Jeho záměrem je přinášet rozhovory se zajímavými hosty, jejichž životy, práce a osudy jsou spojeny s Ostravou a regionem. Našim dalším hostem byl Jan Rafaj, generální ředitel české pobočky společnosti Heimstaden a také prezident Svazu průmyslu a dopravy ČR. Probrali jsme podrobně, co letos čeká nájemníky žijící v bytech zmíněné společnosti. Rozebrali jsme ale také situaci v kunčické huti Liberty.

Hostem podcastu Ostravské ozvěny byl Jan Rafaj, generální ředitel české pobočky společnosti Heimstaden a také prezident Svazu průmyslu a dopravy ČR. Moderuje šéfredaktor Deníku Extra Martin Pleva, 1. února 2024, Ostrava. | Video: Deník/Kateřina Součková

Zdroj: Deník/Jan LakomýOd ledna začal platit vládní balíček úspor, který zasáhne i do oblasti bydlení, protože zvyšuje sazby za vodu, teplo či úklidové služby. Jak se budou zvyšovat nájmy v bytech společnosti Heimstaden a co tento poskytovatel nájemního bydlení pro své klienty chystá? Na tyto a další otázky odpovídal v podcastu Ostravské ozvěny šéf české pobočky společnosti Heimstaden Jan Rafaj.

„Asociace nájemního bydlení vypočítala, že vyšší sazby za teplo a vodu přinesou zdražení bydlení o nižší jednotky tisíc korun za rok u průměrně velkého bytu. Většina pronajímatelů v Česku pak zdražuje i samotný nájem na základě takzvaného indexování, takže vychází z inflace v předchozím roce, což by znamenalo zvýšení asi o 10,7 procent. My se ale snažíme, aby ten inflační dopad nebyl na nájemníky tak velký, takže bychom měli letos zvyšovat nájemné v průměru o 8,5 procenta,“ vysvětlil Jan Rafaj.

Chystá se masivní zateplování domů

V další části podcastu přiblížil výsledky průzkumu, který si společnost mezi nájemníky dělala. Vyjádřil se i k tématu takzvaných finských domků a jejich další budoucnosti. Dále pak prozradil, že se většina nájemníků loni chovala úsporně ve využívání tepla a energií, tak by měli v letošním vyúčtování dostat i peníze zpět.

Muž vystřelil z pušky v areálu nemocnice v Třinci. Dostal sedm let vězení

„Naše mobilní aplikace Můj domov přináší nájemníkům nejrůznější výhody a služby. Vidíte v ní hned například vyúčtování. A já můžu říct, že letos se nájemníci můžou těšit na vyúčtování, protože většina lidí šetřila, a navíc byla teplá zima, tak myslím, že naši klienti dostanou zpět pěkný příspěvek třeba na dovolenou. Vedle toho lze přes tuto aplikaci hlásit jakékoliv problémy spojené s bydlením a hned se rozjíždí systém – naše nonstop služba danou věc začíná řešit,“ konstatoval Jan Rafaj.

V pořadu Ostravské ozvěny také zmínil, že se Heimstaden v letošním roce pustí do historicky největšího zateplování – týkat se to bude asi 2200 bytů a investovat do toho bude zhruba 700 milionů korun. Plánuje ale i další úpravy a rekonstrukce bytů.

Liberty potřebuje silného partnera

V druhé části podcastu pak okomentoval ze svého pohledu jako prezident Svazu průmyslu a dopravy ČR, ale i jako bývalý top manažer kunčické huti, situaci ve společnosti Liberty.

Všechny díly podcastu Ostravské ozvěny najdete ZDE

„Myslím si, že si nechceme přiznat nahlas pravdu, že už to přešlo přes určitý Rubikon. Podle mého názoru už ale není v Liberty návrat k plné výrobě možný bez vstupu extrémně finančně silného partnera, nebo bez pomoci státu. Mělo by se o tom mnohem více hovořit, zatím mám pocit, že se tady se zaměstnanci a věřiteli nehraje dostatečně férová hra,“ vyjádřil se Jan Rafaj s tím, že současní majitelé Liberty během svého působení tady na něj působili, že jsou spíš finanční skupina, než odborníci přes výrobu oceli.

Jak řeší Heimstaden vztahy mezi nájemníky a jejich stížnosti? Jak vnímají klienti omezení papírové komunikace a přechod na digitalizaci a mobilní aplikaci Můj Domov? Co stojí za problémy v kunčické huti Liberty? A jak Jan Rafaj vnímá budoucnost celého průmyslu v Moravskoslezském kraji? Odpovědi i na tyto a další otázky uslyšíte v tomto díle podcastu Ostravské ozvěny.

Má o Liberty Ostrava zájem miliardář Strnad? „Bez komentáře," mlží huť v krizi

MOHLO BY VÁS ZAJÍMAT: KRIZE V LIBERTY