Sto sedmdesáté výročí si letos připomínáme od narození našeho hudebního génia Leoše Janáčka (3. července 1854 Hukvaldy – 12. srpna 1928 Moravská Ostrava). Jeho dílo a život se staly inspirací mnoha umělců v různých uměleckých oborech. K jeho odkazu se hlásí i malíř Jan Václav Sládek, rovněž narozený v Hukvaldech.

Hukvaldští rodáci

Na některé se možná i trochu zapomíná. Pravda, svou tvorbou nedosáhli takového mistrovství a věhlasu jako světově proslulý skladatel, ale Leoš Janáček je „provázel“ po celý život. Patří k nim i malíř, pedagog a literát Jan Václav Sládek (1909 až 1992), také hukvaldský rodák.

Po maturitě na gymnáziu v Příboře studoval na Vysoké škole uměleckoprůmyslové v Praze u profesora Františka Kysely a posléze také profesuru kreslení na Českém vysokém učení technickém. Už jako malý chlapec se setkal s Mistrem Janáčkem, a to ho poznamenalo na celý život. A také inspirovalo k napsání několika knih. Jednou z nich byly Hukvaldské miniatury – črty, fejetony a vzpomínky, v nichž se J. V. Sládek vrací do svého i Janáčkova rodiště. Líčí v nich hukvaldskou přírodu, příhody z dětství a podniká poučené sondy do minulosti Janáčkova rodu i do „etnického osvětí“ Janáčkovy hudby. Podobně vznikla i další Sládkova kniha Hukvaldské studánky.

„Jan Václav Sládek je umělcem zajímavého založení. Básník v barvě, filozof v myšlení, ale hlavně člověk hluboce zamyšlený nad smyslem života a věřící ve vítězství pokroku i lásky člověka k člověku. A jestli mají umělci mnoho lásek, Jan Václav Sládek má především dvě: jsou to Hukvaldy a Leoš Janáček…“ napsal v jednom z katalogu ke Sládkově výstavě ostravský spisovatel, publicista a především známý bibliofil Leopold Čada.

Fantaskní figurální obrazy

„J. V. Sládek tvořil na Hukvaldech, kdy v horečném úsilí namaloval sérii vzrušených fantaskních figurálních obrazů s expresivně pojatými postavami, které jsou zmítány city a vášněmi, ztrhány bolestí a hrůzou a symbolizují nejvzrušenější situace lidského života. Dále to je série kreseb a obrazů alegorizující Janáčkovu tvorbu, krajiny okolo Hukvald a hukvaldského hradu,“ říká Petr Pavliňák, šéf ostravského Výtvarného centra Chagall.

Právě v Chagallu bude 6. června v 17 hodin zahájena výstava obrazů J. V. Sládka. Je součástí Mezinárodního hudebního festivalu Leoše Janáčka, která nyní probíhá v Moravskoslezském kraji. Výstava, která potrvá do 25. června, se koná ve spolupráci se Základní školou Leoše Janáčka v Hukvaldech.