V dobách své největší slávy platily Jánské Koupele na Opavsku za lázně vyhlášené široko daleko. Zdejší prameny sloužily k léčbě chudokrevnosti, uhličité koupele zase pomáhaly při revmatismu, nespavosti a srdečních chorobách.

Jánské Koupele, bývalé lázně. 14. května 2023. | Video: Veronika Bernardová

Rekreovat se sem na počátku 20. století jezdívala smetánka, nezapomínalo se však ni na ty méně zámožné. Ve druhé světové válce se z lázní stal zajatecký tábor, v dobách komunismu pak zase středisko ROH, největší v Československu.

Po revoluci se ale začali střídat vlastníci, mezi nimi třeba i bývalý tenista Tomáš Berdych. S 90. lety pak přišlo chátrání lázní, trvající dodnes.

V Česku chátrají nemocnice i lázně. Deník mapuje opuštěné budovy

Jánské Koupele jsou aktuálně v absolutně zbídačeném stavu, svou daň si v vybral zub času, ale i bezdomovci či jiné pochybné existence. A pamětníkům zůstaly oči pro pláč. Se zatím posledním majitelem, firmou Bad Johannisbrunn s.r.o. ale možná svítá na lepší časy. Chystá se totiž obnova ve velkém stylu, začít to má zpřístupněním dvou pramenů.

Právě Jánské Koupele na Opavsku má dodnes mnoho lidí spjato s léčivou vodou. Pro kyselku se sem jezdilo pravidelně, stálo se ve frontách, čepovalo se do barelů. A tyto časy se pravděpodobně brzy vrátí. Dva zdejší prameny už prošly testováním a pracuje se na tom, aby byly certifikovány jako přírodní léčivý zdroj.

Největší sauna světa je kousek od Katovic. Do obřího wellness smí jen naháči

„V současné době zajišťujeme všechna potřebná řízení pro to, aby mohly proběhnout čerpací zkoušky. Momentálně disponujeme územním stanoviskem a snad by už mělo být rozhodnuto i stavební povolení pro propusť pro odvádění vod z čerpacích zkoušek, hned poté zažádáme o povolení zkoušek samotných. Předpokládáme, že by měly proběhnout letos na podzim, pokud se to nestihne, pak se bude muset počkat do jara příštího roku,“ přibližuje Deníku jednatel firmy Bad Johannisbrunn s.r.o. Jan Ležatka.

Chátrající Jánské Koupele

1/34 Zdroj: Deník / Petr Widenka Jánské Koupele 2/34 Zdroj: Deník / Petr Widenka Jánské Koupele 3/34 Zdroj: Deník / Petr Widenka Jánské Koupele 4/34 Zdroj: Deník / Petr Widenka Jánské Koupele 5/34 Zdroj: Deník / Petr Widenka Jánské Koupele 6/34 Zdroj: Deník / Petr Widenka Jánské Koupele 7/34 Zdroj: Deník / Petr Widenka Jánské Koupele 8/34 Zdroj: Deník / Petr Widenka Jánské Koupele 9/34 Zdroj: Deník / Petr Widenka Jánské Koupele 10/34 Zdroj: Deník / Petr Widenka Jánské Koupele 11/34 Zdroj: Deník / Petr Widenka Jánské Koupele 12/34 Zdroj: Deník / Petr Widenka Jánské Koupele 13/34 Zdroj: Deník / Petr Widenka Jánské Koupele 14/34 Zdroj: Deník / Petr Widenka Jánské Koupele 15/34 Zdroj: Deník / Petr Widenka Jánské Koupele 16/34 Zdroj: Deník / Petr Widenka Jánské Koupele 17/34 Zdroj: Deník / Petr Widenka Jánské Koupele 18/34 Zdroj: Deník / Petr Widenka Jánské Koupele 19/34 Zdroj: Deník / Petr Widenka Jánské Koupele 20/34 Zdroj: Deník / Petr Widenka Jánské Koupele 21/34 Zdroj: Deník / Petr Widenka Jánské Koupele 22/34 Zdroj: Deník / Petr Widenka Jánské Koupele 23/34 Zdroj: Deník / Petr Widenka Jánské Koupele 24/34 Zdroj: Deník / Petr Widenka Jánské Koupele 25/34 Zdroj: Deník / Petr Widenka Jánské Koupele 26/34 Zdroj: Deník / Petr Widenka Jánské Koupele 27/34 Zdroj: Deník / Petr Widenka Jánské Koupele 28/34 Zdroj: Deník / Petr Widenka Jánské Koupele 29/34 Zdroj: Deník / Petr Widenka Jánské Koupele 30/34 Zdroj: Deník / Petr Widenka Jánské Koupele 31/34 Zdroj: Deník / Petr Widenka Jánské Koupele 32/34 Zdroj: Deník / Petr Widenka Jánské Koupele 33/34 Zdroj: Deník / Petr Widenka Jánské Koupele 34/34 Zdroj: Deník / Petr Widenka Jánské Koupele

V momentě, kdy se z kyselky znovu stane oficiální léčivý zdroj, se voda znovu zpřístupní lidem, což s sebou přinese i opravu dvou lázeňských altánů. Pokud vše půjde hladce, mohla by být certifikace hotová už příští rok.

Nové polské Maledivy jsou zdarma. Unikátní koupaliště leží blízko českých hranic

Majitelům se už také podařilo zcelit a vykoupit zbylé pozemky, které jsou zapotřebí k nadcházející revitalizaci. „Změnu územního plánu bychom rádi začali řešit ještě letos,“ dodává Jan Ležatka. Samotná rekonstrukce a modernizace lázní, které jsou památkově chráněné, by mohla být podle hrubého odhadu hotová za pět let.

JÁNSKÉ KOUPELE



Kde stojí: v lesích u řeky Moravice, na území obce Staré Těchanovice, severozápadně od Vítkova.

GPS lokace: 49.8351931N, 17.7049933E

Kdy a kým byla postavena: Přesné datum není známo, faktem je, že lázně vznikly počátkem 19. století, v roce 1812 postavil tehdejší majitel Jan Tenczina první lázeňský dům. Písemné zmínky o pramenech jsou ze 17. století.

Kdy a jakou zažila největší slávu: Rozmachu se lázně dočkaly za hraběte Camilla Razumovského, který je koupil v roce 1895. Vyhloubil se nový pramen, vzniklo mnoho lázeňských budov, altánky, krytá kolonáda, začalo se s exportem zdejší léčivé vody.

Odkdy a proč chátrá: Areál se definitivně uzavřel v roce 1993. Po revoluci se zde vystřídalo několik vlastníků, žádnému se zatím nepodařilo Jánské Koupele zrenovovat.