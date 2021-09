Patrně nejdelší diskuse na středečním jednání ostravských zastupitelů se týkala záměru města prodat pozemek a objekty takzvaných nových jatek v širším centru. Město je před lety koupilo spolu s mnohem symboličtější cihlovou budovou s věžičkou, o které se jako o jatkách dnes hovoří primárně a která se mění v moderní galerii.

„Dva pozemky jsme získali bezúplatně převodem od státu, větší část s nemovitostmi pak na základě kupní smlouvy z roku 2017 za bezmála 38 milionů korun,“ obeznámil náměstek primátora Radim Babinec (ANO), podle něhož nyní město pozemky mezi ulicemi Stodolní, Masná a Porážková nabízí za cenu odpovídající znaleckému posudku, a to téměř 24 milionů korun.

S vírou, že tam vznikne něco smysluplného.Opozici se však nelíbí jednak to, že město tam v minulosti zavrhlo návrh na vybudování multižánrového kulturního centra, které by doplňovalo galerii Plato, jednak to, že na tom prodělá. A to možná až 14 milionů, nenavrhne-li zájemce znatelně víc než znaleckou cenu.

Vedení města prý nemá žádnou vizi

„A je to tu zase – opravme barák a až potom řešme, co s ním,“ kritizuje Vladimír Polák, ostravský herec a zastupitel (Ostravak). „Výsledek je jasný – minus 14 milionů. To je fakt,“ míní Zbyněk Šebesta (KSČM). „Stodolní ulice se dostala někam, kde jsme ji mít nechtěli, a právě to, co na ní vznikne, ji může definovat do budoucna. Jenže město vizi nemá!“ dodává Lukáš Semerák (Ostravak).

„I proto bychom měli mít jasno v parametrech, podle kterých bychom měli hodnotit, a ne je nechávat otevřené,“ uzavírá výčet hlavních námitek Martin Juroška (KSČM).Primátor Ostravy Tomáš Macura (ANO) připustil, že i jemu se záměr multižánrového kulturního centra líbil, připomněl však, že se jednalo o vizi za 50 milionů, která by podle něj dnes stála šestinásobek a zaplatili by ji daňoví poplatníci.

„Vyvolávací cena odpovídající znaleckému posudku může být klidně navýšena třeba na dvojnásobek, stejně jako v případě pozemků pro mrakodrap RT Torax, kde jsme dostali dokonce 2,5násobek tržní ceny. V bodě nula se nám může zdát, že máme účetní deficit 14 milionů, který možná i vznikne, ale v konečném důsledku na tom jako město vyděláme. Když už ne finančně, výslednou kultivací nepochybně,“ promlouval primátor do duší zastupitelů.

Ti jej vyslyšeli a většinově záměr prodat pozemky posvětili. Město však v reakci na rozporuplné pocity přislíbilo, že vyčká, jaké nabídky přijdou a v případě nutnosti pozemky neprodá.

„Jen nechci, abychom dostali nabídku na 26. administrativní komplex a byli rádi, že jsme se objektu zbavili. Najděme funkci,“ vyzýval totiž Lukáš Semerák.Město nyní počítá s tím, že objekt bude kloubit více funkcí, primárně asi byty a komerční prostory, přestože bydlení v těsném sousedství Stodolní ulice a železniční trati zní odvážně.

„V životě se mi dosud většinou vyplatilo vyhlašovat různá řízení a soutěže co nejvolněji, může se objevit něco, co nás ani nenapadlo, a příjemně nás to překvapí. O nabídkách, které se případně sejdou, samozřejmě budeme diskutovat,“ ujistil primátor, že záměr prodat pozemky neznamená, že je město skutečně prodá.