Některé radnice přijetí úvěru plánovaly už na přelomu roku, pro jiné byly impulsem výhodné úrokové sazby v době koronavirové epidemie. Vyjma Poruby, která o úvěr žádala loni, jeho přijetí vyřizují všechny ostatní obvody z takzvané velké šestky.

Nejvyšší částku pro úvěr, která zároveň znamená největší poměrnou část k letošnímu rozpočtu, připravuje radnice Slezské Ostravy. Nejrozsáhlejší ostravský obvod podniká kroky k přijetí úvěru ve výši 200 milionů korun.

„Chceme jej využít na modernizaci našeho bytového fondu a také například na výstavbu sportovní haly v Koblově nebo modernizaci kulturního domu v Heřmanicích,“ uvedl starosta Slezské Ostravy Richard Vereš, podle něhož je hlavním cílem radnice nezastavovat v koronavirové době investiční projekty.

NA TO, CO NEJVÍCE HOŘÍ

Obdobný podíl z výše svého rozpočtu plánují na úvěru získat Mariánské Hory a Hulváky. Stomilionovou vzpruhu plánuje radnice vyčerpat během čtyř let a splatit ji do dvaceti let.

„Částka bude určena výhradně na obnovu domovního a bytového fondu, zásadní rekonstrukce, generální opravy, rozvody vody a elektřiny,“ uvedl starosta Patrik Hujdus s tím, že radnice má seznam priorit a bude postupovat podle toho, co zrovna bude nejvíce spěchat. Dodal také, že přijetí úvěru nesouvisí s aktuálními nízkými úrokovými sazbami, protože radnice přijetí úvěru plánovala už před epidemií.

Jih, největší ostravský obvod, chystá úvěr za 150 milionů korun, který ale s ohledem na výrazně vyšší než miliardový rozpočet radnici tolik nezatíží. „Máme předem stanovené projekty v rámci investic do bytového fondu, případně také předfinancování investic do škol a školek,“ řekla mluvčí radnice Gabriela Gödelová.

Po padesáti milionech korun plánují u bank zažádat radnice ve Vítkovicích a Moravské Ostravě a Přívozu. I tam je záměr ještě v procesu. „Návrh na poskytnutí úvěru ve výši 50 milionů korun bude předložen na jednání zastupitelstva městského obvodu 22. června,“ uvedla mluvčí Hana Šromová s tím, že radnice by úvěr měla dočerpat do konce roku 2022 a splácet jej bude nanejvýš pět let. Stejně jako u záměrů ostatních radnic to však ještě musí posvětit městští zastupitelé.

„V těchto dnech jsme se rozhodli, že budeme žádat o úvěr kolem 50 milionů korun s tím, že se nyní dopracovávají projektové dokumentace na opravu domů ve Štramberské a Tavičské ulici, pro které bude určen,“ řekla Deníku starostka Vítkovic Radomíra Vlčková s tím, že zajímavý je zejména případ bytového objektu ve Štramberská 10 nedaleko restaurace Schönthal. „Jde o jedinou neopravenou nemovitost v tamní řadovce. Byla určena k demolici, kterou jsme zastavili a nyní se dopracovává projekt nového bydlení,“ přiblížila Vlčková s tím, že radnice o úvěru uvažovala už v prvním kvartálu roku.

Z velkých radnic pouze ta porubská letos nebude žádat o úvěr. Brala si jej totiž – ve výši 300 milionů korun – už loni na odkup a rekonstrukci Oblouku a částečně i na dokončení rekonstrukce Komunitního domu pro seniory v Dělnické ulici. „O další úvěr kvůli koronaviru žádat nebudeme,“ potvrdil mluvčí radnice Martin Otipka.

Všechny radnice také optimalizují své běžné výdaje, využívají svých rezerv a snaží se ušetřit na provozních nákladech. Například radnice Slezské Ostravy počítá i s rušením pracovních míst, což má na platech či třeba kancelářském vybavení přinést úsporu kolem deseti milionů korun ročně.

K TÉMATU

Klesající zadluženost města znovu poroste



O příjetí nového investičního úvěru pro město už však rozhodli ostravští radní. Počítadlo na městském webu, ukazující v úterý odpoledne zadluženost 1 803 810 250 korun se tak brzy zatíží o dalších 1,8 miliardy korun.

„24. června budou o přijetí úvěru jednat zastupitelé. V případě schválení bude spuštěn proces poptávky úvěru na bankovním trhu a následných kroků tak, aby úvěr byl k dispozici pro zahájení čerpání nejpozději v měsíci říjnu 2020,“ sdělil Deníku ostravský primátor Tomáš Macura, jenž už dříve v rozhovoru vysvětlil, že město chce využít současných nízkých úrokových sazeb pro úvěr, který by vyčerpalo zejména v následujících letech a který by pomohl urychlit investiční výstavbu vodohospodářských staveb či bytových projektů.

„Nebudeme tedy čerpat úvěr primárně kvůli tomu, abychom se vyrovnali s dopady krize v tomto roce. A i přes načerpání nového investičního úvěru odevzdáme město na konci komunálního období v roce 2022 rozhodně s nižším dluhem, než jsme jej převzali,“ podotkl Macura.

Rozpočty radnic a výše připravovaných úvěrů

Magistrát

rozpočet: 10,836 miliardy korun

úvěr: 1,8 miliardy korun



Ostrava-Jih

rozpočet: 1,32 miliardy korun

úvěr: 150 milionů korun



Moravská Ostrava a Přívoz

rozpočet: 563 milionů korun

úvěr: 50 milionů korun



Poruba

rozpočet: 513 milionů korun

úvěr: – (300 milionů v roce 2018)



Slezská Ostrava

rozpočet: 450 milionů korun

úvěr: 200 milionů korun



Mariánské Hory a Hulváky

rozpočet: 228 milionů korun

úvěr: 100 milionů korun



Vítkovice

rozpočet: 120 milionů korun

úvěr: 50 milionů korun