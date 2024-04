První česká stavba, která se kdy probojovala do finále nejprestižnější evropské architektonické soutěže, řeší nepříjemnost. Ostrava už několik měsíců eviduje problém s fasádou rekonstruovaných historických Jatek, kde dnes sídlí galerie Plato. Imitace betonové stěrky na několika místech praská a odlupuje se, povětrnostní podmínky se projevily i na dalších místech.

Plato – městská galerie současného umění, 25. dubna 2024, Ostrava. | Video: Deník/Pavel Netolička

Fotograficky na problém upozornil portál msstavby.cz se slovním doprovodem: Jatka se rozpadají. Fasáda přístavby historických jatek, která dostala betonový vzhled, respektive je potažena stěrkou imitující beton, na několika místech opravdu praská, vytváří mapy a odlupuje se. Dopadající dešťové kapky pak v místech, kde by měly být parapety, vytvářejí podobný efekt, jaký by způsobily v nevytvrdlém betonu.

Ředitel městské galerie Plato, která v Jatkách zasídlila, téma ve slovní přestřelce na sociálních sítích označil jako „hejt“, za který by se nestyděla ani „trollí farma“ a který nemá s odborností nic společného. Štvalo jej, že nikdo nedostal možnost se k fotografiím vyjádřit.

Porotci Cen EU za architekturu v Ostravě. Prohlédli si budovu někdejších jatek

„Fasáda je předmětem reklamačního řízení, žádné závěry nám k tomu nyní nikdo nedá,“ doplnil pro Deník ředitel Marek Pokorný z pohledu uživatele objektu, který se nachází v pětičlenném finále nejprestižnější evropské architektonické soutěže Miese van der Rohe – jako vůbec první česká stavba. Vítěz bude znám v těchto dnech.

Ředitel galerie: Nic se nerozpadá

Problém se podle ředitele galerie řeší už tři čtvrtě roku a jednotlivé strany dávají dohromady posudky. „Každopádně se nic nerozpadá, je to vada stavby. Není to nic, co se neví, co se tají nebo co se neřeší,“ vysvětlil Pokorný. Plato poskytuje součinnost městu, které věc jako investor stavby řeší. „Jedná se o atypický fasádní systém, který vybral a jeho použití vyžadoval architekt,“ uvedla mluvčí města Gabriela Pokorná, podle níž město nyní zadává vyhotovení znaleckého posudku, který vyhodnotí jak vhodnost použití daného fasádního systému a kvalitu provedení, tak navrhne způsob odstranění vad. „Další postup bude specifikován poté, v následujících měsících,“ dodala Pokorná.

Pod pokračování aktivit v Bauhausu se podepsalo přes 2500 lidí. Jaký je výsledek

Rekonstrukci budovy Jatek na základě architektonického návrhu polského architekta Roberta Konieczného ze studia KWK Promes realizovala společnost Zlínstav. Ta trvá na tom, že v ničem nepochybila a vina jde za architektem a projektantem. „Skladba konstrukce fasády byla stanovena v projektové dokumentaci předložené objednatelem. Architektem díla a projektantem byla předepsána i receptura designové stěrky ‚microtoppingu‘, která tvoří finální povrchovou úpravu fasády a má imitovat betonový povrch,“ řekl Deníku předseda představenstva společnosti Zlínstav Jiří Stacke, podle něhož už byl zpracován znalecký posudek, který jednoznačně dává stav fasády na vrub chybně navržené skladbě fasády v projektové dokumentaci.

Podle firmy je problém i na jiném díle architekta

„Jedná se o skutečnost, že navržená stěrka v kombinaci s vyprojektovaným kontaktním zateplovacím systémem nedokáže bez vyztužení přenášet teplotní namáhání bez vzniku trhlin,“ vysvětlil pohled Zlínstavu Jiří Stacke. Značný negativní vliv, který situaci jen zhoršuje, spatřuje firma i v absenci klempířských prvků na fasádě, které by fasádu chránily vůči povětrnostním vlivům. „Zde se taktéž jedná o nevhodné projekční řešení,“ řekl šéf zhotovitelské firmy.

Ostravská jatka po renovaci jsou ve finále vyhlášené evropské soutěže

Situace by podle něj zřejmě nenastala, kdyby nechyběly klempířské prvky a zejména kdyby skladba zateplené fasády se stěrkou byly navrženy podle v praxi ozkoušených řešení. „Podle našich informací se tato architektem vyžadovaná stěrka chová na obdobném projektu mimo ČR podobně. Nejedná se tak o ojedinělý případ,“ podotkl Stacke, který se s firmou nebrání spolupracovat na řešení vzniklé situace. Reklamaci města ale Zlínstav nepřijme, protože odmítá zavinění situace.

Zrekonstruovaná Jatka se otevřela na jaře 2022, v průběhu roku tam přesídlila galerie Plato. Proměna vyšla na 265 milionů korun, dalších 80 milionů stál město odkup objektu tehdy zchátralých Jatek a přilehlého hobbymarketu, který je nyní v Ostravě předmětem pro změnu kulturního sporu. Zdá, že náklady vynaložené na proměnu Jatek ještě nejsou konečné.