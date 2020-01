Černá kostka coby sídlo pro moravskoslezskou vědeckou knihovnu, Koncertní síň od renomovaného architekta Stevena Holla z New Yorku a Bílý stín jako přístavba Domu umění. V Ostravě v nejbližších letech nevznikne nic většího a dražšího. Panují však menší obavy, aby tento architektonický hattrick nezapadl mezi velkolepě plánované, ale seškrtané projekty.

"Ministryně Schillerová se vyjádřila, že spolufinancování státu v krajích a městech bude maximálně deset procent, což se u nás týká hned několika projektů s většinovým podílem státu," připomněl nedávné stanovisko ministryně financí opoziční zastupitel Josef Babka (KSČM).

SPOLÉHAJÍ NA MEMORANDA

Ve všech třech případech ministerstvo kultury, kraj a město podepsali memorandum o spolupráci a stát přislíbil peníze do Ostravy poslat. "Jde o jedny z nejvýznamnějších plánovaných investic v našem regionu v oblasti kultury. Výstavba knihovny je stále jednou z priorit vedení kraje, aktuálně je zpracovávána projektová dokumentace stavby," řekl Deníku hejtman Ivo Vondrák k Černé kostce, která je krajským projektem.

V dubnu 2018 byl projekt po osmi letech oprášen a došlo k podpisu memoranda. V červnu téhož roku označilo Programové prohlášení vlády Černou kostku za jeden ze tří pilotních projektů, které ze státní pokladny podpoří. "Tyto dokumenty by měly být jakousi zárukou, že vláda svému slovu dostojí," věří Vondrák.

Právě v jeho schopnosti nyní velmi věří i opozice. "Vyjednají pánové Vondrák s Macurou u stranické kolegyně výjimku? Uhrají to na to, že se s penězi dlouhodobě počítá? A co když to nevyjde?" táže se Babka.

Také primátor Ostravy Tomáš Macura zmiňuje memoranda na zmíněné tři projekty jako klíčový faktor. "Paní ministryně u toho osobně byla, takže věřím, že své slovo nevezme zpátky. Tak jak budou tyto investice postupně projekčně připraveny, počítám s tím, že vyrazím na spanilou jízdu do Prahy a budu muset paní ministryni, případně i pana premiéra přesvědčit, aby těch závazků vyplývajících z memoranda dostáli," vyhlásil primátor s tím, že nejprve – v prosinci tohoto roku – bude hotový projekt na Černou kostku. Tu na konci roku obě strany detailně probíraly i s ministrem kultury Lubomírem Zaorálkem.

PŘÍSLIB OBOU MINISTRŮ

"Seznámili jsme jej s celou evolucí projektu i s tím, že s příspěvkem státu v dohodnuté výši počítáme i přes nedávné vyjádření paní ministryně Schillerové o pouhé desetiprocentní spoluúčasti státu na podobných projektech," vysvětlil Vondrák, podle něhož by se toto vyjádření mělo týkat investic nově naplánovaných nebo těch, kterým nebyla v minulosti podpora státu přislíbena.

To je však s otazníkem, neboť vládou v prosinci schválený Národní investiční plán, v němž jsou i tyto projekty, počítá hned s dvaceti tisíci projekty až do roku 2050 za osm bilionů korun. "Nechci předjímat, co by se stalo, kdybychom peníze nezískali, ale i s tím bychom si poradili. U všech tří projektů je podpora státu ne nevýznamná, ale není ani neřešitelná," řekl Macura a u koncertní haly, kde investorem bude právě Ostrava, hovoří i o plánu B.

"Budeme se snažit udělat maximum pro to, aby stát svým závazkům dostoupil. Maximálně stane to, že stavbu posuneme o dva roky, než na ni došetříme. To samé u ostatních projektů," ujistil primátor s tím, že uvedené stavby vzniknou na každý pád. "Pan ministr Zaorálek si vyžádal veškeré podklady s tím, že se touto věcí bude zabývat," zůstává optimistou i hejtman kraje Vondrák, který s pomocí státu nadále počítá. "A to například i proto, že je náš kraj jediný v republice, kterému zatím stát na vědeckou knihovnu nepřispěl."

K TÉMATU

Z jakých zdrojů budou projekty realizovány?

ČERNÁ KOSTKA

Odhadované náklady: 1,35 miliardy korun bez DPH

Stát: 800 milionů

Moravskoslezský kraj: 400 milionů

město Ostrava: 150 milionů

Začátek výstavby: 2021

KONCERTNÍ HALA

Odhadované náklady: 1,5 miliardy korun bez PDH

Stát: 600 milionů

Moravskoslezský kraj: 300 milionů

město Ostrava: 600 milionů

Začátek výstavby: 2022

BÍLÝ STÍN

Odhadované náklady: 600 milionů korun bez DPH

Stát: 300 milionů

Moravskoslezský kraj: 150 milionů

město Ostrava: 150 milionů

Co na to ministerstva?

"Ministerstvu financí je známo, že ministerstvo kultury připravuje nový investiční program "Kofinancování projektů kulturní infrastruktury", který umožní výstavbu nových kulturních zařízení pro poskytování veřejných kulturních služeb na území celého státu a v souladu se soudobými světovými trendy a standardy. Okruh projektů, které mají být v programu obsaženy, i míra jejich spolufinancování ze státního rozpočtu je však v tuto chvíli předmětem přípravy na ministerstvu kultury," řekl Deníku Jakub Vintrlík z tiskového oddělení ministerstva financí.

Ministerstvo kultury dodalo, že tento investiční program bude založen na vícezdrojovém financování (zpravidla stát, město, kraj).

"Budou v něm realizovány projekty velkého rozsahu z regionálního prostředí. Na základě průběžného projednávání nového programu s ministerstvem financí jsou projednávány i podmínky pro jeho spuštění, kdy jednou z nich je i desetiprocentní limit spolufinancování ze strany státu," uvedla Petra Hrušová z tiskového oddělení kabinetu ministra kultury.

Konkrétní stavby však oba orgány státní správy nechaly bez komentáře. Takže jak?