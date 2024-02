Obligátní týdenní termín uplynul a zaměstnanci Liberty Ostrava a Tameh Czech nadále sedí placeni doma, protože se firmy nemohou dohodnout ohledně splácení dluhu a dodávek energií. K plnému obnovení provozu v huti prozatím nic nesměřuje, naopak stále více lidí si hledá záložní či přímo novou práci. Ne všichni už „happy end“ chtějí.

Krize v Liberty Ostrava (stav k 5. 2. 2024) | Video: Deník/Petr Jiříček

Vedení Liberty Ostrava upíná pozornost k napojení parního generátoru, dovezeného v polovině ledna z Nizozemska, který má umožnit zprovoznění koksovací baterie. I přes odstavení elektrárny Tamehu huti poskytne příležitost k alespoň částečnému obnovení chodu. Půjde však jen o zlomek provozů a pracovních míst, navíc v provozu by měl být po veškerých přípravách a souhlasech až skoro za měsíc.

„Parní generátor a věci kolem toho neřeší vysokou pec. Pravděpodobně pomocí něj částečně rozjedeme koksovnu, ale určitě to nepomůže obnovit chod vysoké pece,“ řekl Deníku šéf odborů huti Petr Slanina, podle něhož hlavní problém kunčické huti přetrvá, dokud se spor Liberty a Tamehu nevyřeší, a pro naprostou většinu pracovníků a návazných firem se tak nic nezmění.

Další týden doma. A zřejmě ještě několikrát

To ostatně Liberty nezastírá. „Dokud nebude dořešena situace se společností Tameh Czech, nelze znovu spustit vysokou pec č. 3 a ocelárnu. Ze stejného důvodu nemůžeme pro většinu zaměstnanců zajistit adekvátní hygienické podmínky dle zákona, proto většina zaměstnanců pokračuje na takzvaných jiných překážkách na straně zaměstnavatele, a to do 12. února 2024 včetně,“ sdělila mluvčí Liberty Ostrava Kateřina Zajíčková.

Podle Tamehu se jednání nikam nehýbou, Liberty nesplatila skoro dvoumiliardový dluh, ani jeho čtvrtinovou část, k čemuž ji vyzval Okresní soud v Ostravě, a vše směřuje k vleklému soudnímu sporu. Lze proto očekávat jediné – týdenní interval spočívající v oddálení návratu lidí do práce bude ještě mnohokrát zopakován. „Liberty Ostrava tři čtvrtě roku v podstatě nic nezaplatila, svůj dluh nesplácí a nejedná o něm. Takto se nechová firma, která by chtěla vzniklou situaci jakkoli řešit,“ shrnul situaci mluvčí Tamehu Patrik Schober.

Nervozita sílí. Výplata sice zaměstnancům chodí, zejména v Tamehu jsou ale jako na trní, jak dlouho to ještě bude. „Řekli nám, že na výplaty bude do února – tedy za leden,“ řekli už dříve Deníku jeho zaměstnanci, kteří se mnohdy poohlížejí po nové práci. „Čekám na výsledky psychotestů v nové práci, když mě vezmou, nastupuju. Prozatím budu se dvěma platy, když by firma skončila, zůstane mi jen práce nová,“ popsal Deníku jeden z pracovníků svou strategii.

Odbory: Co bude, když to skončí nejhůř?

Také mezi kmenovými zaměstnanci Liberty, kterých je většina, nervozita sílí. „Celé to vnímáme s nevolí, pořád nevíme, jak a jestli vůbec jednání mezi Liberty a Tamehem doopravdy pokračují. Situace už trvá hodně dlouho a výsledky nevidíme. Na některých pozicích už se hledání nové práce začíná rozjíždět ve větší míře,“ potvrdil Deníku odborář Slanina s tím, že v masivní míře lidé samotné výpovědi ještě nepodávají. Odborům bylo přislíbeno, že na výplaty peníze budou.

Zároveň však přibývá lidí, kterým na osudu huti nezáleží – nebo už minimálně přestali věřit ve šťastný konec. „V huti dělám osm let. A vlastně asi i chci, ať to skončí. Máme dostat pěkné odstupné a než se pořád strachovat, co bude, to si radši najdu jinou práci,“ popsal otevřeně, pod podmínkou anonymity, jeden z pracovníků. Takových je podle něj víc.

Není tajemstvím, že podle vyjednané kolektivní smlouvy by v případě propouštění náleželo lidem z Liberty až 13 měsíčních platů – byť v závislosti na počtu odpracovaných let.

Liberty v mezičase v rámci efektivnosti rozprodává nevyužité zásoby koksu a šrotu. „Získáme tak finanční prostředky pro naše aktuální podnikatelské aktivity,“ řekl Kateřina Zajíčková. Odbory nyní zase v Praze jednají na Komisi pro ocel. „Ministra průmyslu se budu ptát, zda-li má ministerstvo nějaký plán, kdyby to v Ostravě dopadlo nejhůř,“ uvedl Slanina, s jakými scénáři je nyní už reálně nutno pracovat. Do práce v huti nyní dochází asi desetina z šesti tisíc zaměstnanců.

