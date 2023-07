/FOTO, VIDEO, PŘEHLED CEN/ Už dlouho předtím, než na stagích vystoupili hudebníci a kapely, začal festival pro stánkaře s občerstvením. Jaká je letošní nabídka na Colours of Ostrava? Co způsobily další výdaje stánkařů za pronájem? A proč je letos v areálu více polských prodejců než dříve?

Přehlídka chutí na festivalu Colours of Ostrava | Video: Deník/Petr Jiříček

Stěžejní informace na úvod. Piva je dostatek a točí se Radegast. Půl litru dvanáctky stojí 56 korun, desítka pak 49 korun. Letos, stejně jako další nápoje včetně třeba Kofoly (49 korun) nebo jiných ochucených nápojů, se podobně jako loni nepodává do vratných nicknacků, ale do jednorázových kelímků, které budou dále recyklovány. Kompletní přehled cen naleznete pod článkem.

Colours of Ostrava začal! Takhle vypadal první den, hlavní hvězdou OneRepublic

Už první hodiny po otevření bran areálu bylo zřejmé, že mnozí jdou festival doslova ochutnat. V rukou návštěvníků byly k vidění nejrůznější pokrmy. Chutné langoše nabízí například Zdenka Třísková se syny v hlavní části Ruské ulice obsypané stánkaři.

Na Colours je potřetí, poprvé však pozná chování návštěvníků, kteří letos nebudou sáhnout po oblíbených Pálavských langoších, jejichž prodejci se kvůli podmínkám organizátorů letos rozhodli nepřijet. „Už loni po covidu byli lidé při chuti a věřím, že letos to bude neméně povedený ročník,“ věří a doufá, že lidem bude chutnat.

Jídlo na Colours of Ostrava, 19. července 2023, Ostrava.Zdroj: Deník/Vladimír Pryček

Se stánkem obráží všechny známé tuzemské festivaly včetně Rock for People, Beats for Love či Votvíráku, takže může potvrdit chuťovou anomálii na Ostravsku. „V Česku je oblíbený hlavně maďarský langoš, zejména však tady na Ostravsku, v Čechách si totiž lidé moc tatarku nedávají,“ říká Zdenka Třísková a doporučuje také slovenský langoš se zakysanou smetanou a pečenou slaninou.

Věří v první dojem

Designově nejpovedenější a nejvyzdobenější stánek má bezesporu Renata Baitoukou, která za Gongem prodává dvě na první pohled nesourodé pochutiny – bramboru z pece (tak zní ostatně i název stánku) a buchtu s posypkou.

VIDEO: Festival Colours of Ostrava je zpět. Kdo jsou hlavní hvězdy? Podívejte se

„Trouba musí jet pořád, proto jsme přemýšleli, co v ní péct, když brambor bude dostatek,“ popisuje majitelka, která na Colours přijela ze „sousední“ Karviné. „Maso mají na každém rohu, navíc sladkého tu moc není,“ popisuje volbu. Lidé si u ní mohou dát brambory nebo batáty, doporučuje je namixovat se slaninou, masem, sýrem a bylinkami.

Poláci objevují Colours

Oproti předešlým rokům, kdy byl na Colours možná jeden dva polští prodejci, jich je letos v Ostravě jen mezi Národním zemědělským muzeem a Bolt Tower celá řada, což lze poznat letmým pohledem na polsky psanou nabídku.

Jídlo na Colours of Ostrava, 19. července 2023, Ostrava.Zdroj: Deník/Vladimír Pryček

„Dříve v Polsku festival jméno neměl, nikdo moc nevěděl, že v Ostravě takový festival je, dnes už jsou Colours v Polsku pojem,“ zdůvodňuje trend polská prodavačka z Pizza trucku. Za přesunem polských foodtrucků do Česka vidí finanční dopady války i všeobecně slabší polský trh. „Navíc to k vám máme kousek, blíž než na některá místa u nás,“ říká Polka.

Novodobý desátek

Růst cen se však nevyhnul ani občerstvení přímo na Colours of Ostrava. Například Zdenka Třísková musela zdražit například nejoblíbenější langoš ze 100 na 150 korun, a to nejen kvůli všeobecnému zdražování, ale také kvůli novému nastavení festivalu, který si kromě pronájmu plochy stánkařům bere nově také 20 procent z jejich zisku.

Jídlo na Colours of Ostrava, 19. července 2023, Ostrava.Zdroj: Deník/Vladimír Pryček

„My to však musíme promítnout do výsledné ceny, takže to ve finále bohužel musí zaplatit zákazník. Jinak by se vydělat nedalo. Na ostatních festivalech už to ale takto funguje běžně, že si organizátoři berou od stánkařů 20, někde dokonce i 25 procent ze zisku. Ale tady chodí lidé, kteří na to mají, a nekoukají, jestli někde dají o dvacet korun víc,“ vypozorovala Třísková.

Prodávají už před branami

Zcela netradiční krok zvolil Patrik Bauer z řeznictví U Bobra. Před kavárnou Cokafe, která se nachází ještě před oploceným festivalovým areálem na Hlubině, rozložil svůj foodtruck s konceptem Točím šišku.

Colours a Poláci? Nejvíce jezdí ti z příhraničí

„Jde o způsob vertikálně grilovaného masa na způsob kebabu, s hromadou zeleniny, sýrem a bramborami nebo rýží. Jako dodavatelé Cokafe jsme se s majitelem dohodli na spolupráci po dobu konání festivalu,“ popsal netradiční krok rozbít stan v první linii ještě před branami. Přesto očekává, že z naprosté většiny budou zákazníci zároveň návštěvníky Colours. „Nejsme schopni vydat 800 až 1000 porcí za den, abychom byli přímo v areálu, tady očekáváme klidnější provoz, navíc v areálu není kavárna, která by nabízela to, co Cokafe,“ věří Bauer ve vzájemnou symbiózu.

K TÉMATU

Kolik stojí občerstvení na Colours of Ostrava

PITÍ

Radegast 10°……………...49 korun/0,5 l

Radegast 12°……………...56 korun/0,5 l

Kofola…………...49 korun/0,5 l

Vinea…………….49 korun/0,5 l

Birell……………...49 korun/0,5 l

Frisco jablečný cider…………...59 korun/0,5 l

Frisco………………63 korun/0,33 l

Rajec v pet lahvi…………….45 korun/0,75 l

Prosecco……………...89 korun/0,25 l

Red Bull……………69 korun/0,25 l

Frankovka……………..49 korun/0,2 l

Veltínské zelené…………….89 korun/0,25 l

Becherovka……………..49 korun/0,04 l

Finlandia vodka……………..59 korun/0,04 l

Hennessy……………..99 korun/0,04l



JÍDLO

Belgické hranolky………….90 korun/malé, 130 – 150 korun/velké

Hranolky……………….60 – 80 korun

Bramborák…………….42 korun/100 g

Langoš (kečup, sýr, tatarka, česnek)…………..120 – 150 korun

Hot dog maxi se zeleninou………...90 korun

Párek v rohlíku…………...60 – 80 korun

Hamburger…………...110 – 120 korun

Kebab…………...180 – 200 korun

Burger a hranolky…………….199 korun

Grilovaná klobása…………….90 korun

Pizza (celá)…………..od 220 korun

Nachos……………...95 korun

Burrito……………..160 – 240 korun

Fish and Chips……………..220 korun

Mazaný krajíc…...………...80 korun

Točím šišku menu……….160 korun/malá miska, 200 korun/velká