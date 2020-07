Podle Josefa Babky, lídra Komunistické strany Čech a Moravy pro krajské volby v Moravskoslezském kraji, jde o problém spíše personálního charakteru.

„Opatření by neměla být činěna pod tlakem politiků a akcí na náměstí, ale na základě rozhodnutí epidemiologů a jejich vyhodnocení situace. To je základ, neboť je to vysoce odborná záležitost. U politiků bych však očekával větší rozhodnost a schopnost komunikovat tyto záležitosti s občany, což se ukázalo být absolutně nedostatečné při zavedení opatření hygienické stanice z minulého týdne z hodiny na hodinu,“ uvedl pro Deník Josef Babka.

Situace je podle něj poměrně složitá a nepřehledná. „Řekl bych dokonce až chaotická. Na některé situace se navíc reagovalo příliš pozdě,“ podotýká Babka a na mysli má zejména situaci v dolech OKD. „K uzavření dolů na Karvinsku došlo příliš pozdě, a to co tam vzniklo, je jen důsledkem pozdního zásahu hygieny. Kvůli tomu bylo Karvinsko dost zasaženo a ochromeno, což se poté promítlo do všech sfér života v regionu,“ míní Babka.

S rozvolňovacími opatřeními by ale byl opatrný, což je v souladu s plánem epidemiologů. „Rozvolňování by nemělo být každý den, ale v delším časovém úseku, kdy hygiena potvrdí, že ohniska jsou skutečně vyhořelá. Zásadní otázkou je problematika pendlerů, které nejsou pod dohledem našich orgánů, hraničním dohledem ani epidemiologickou kontrolou,“ dodává Babka, který volá po rozhodnosti a pevnosti názorů, v nichž by kompetentní lidé neměli podléhat každému opozičnímu názoru nebo demonstraci, která vzniká.