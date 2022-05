Jak dlouho jste celou akci připravovali?

První myšlenka uskutečnit tuto akci vznikla již v roce 2020, kdy náš Nadační fond Paragraf v Ostravě zorganizoval festival Noc práva. Festival se tehdy uskutečnil v březnu 2020. Byl o něj mezi laickou veřejností velký zájem. Už tehdy jsem se s vedením Krajského soudu v Ostravě dohodl na tom, že v letošním roce uskutečníme podobnou akci k výročí 100 let existence Krajského soudu v Ostravě.

FOTO: Policie proti vojákům na stadionu Baníku, na Slavii může být peklo

Bylo obtížné zajistit účast odborníků z řad soudců, státních zástupců, advokátů, státní a městské police, vězeňské služby, soudních znalců, probační služby, hasičů a dalších?

Vůbec ne, právě naopak. Všichni, kdo se dnes na akci podílejí, přistoupili ke své účasti s obrovskou ochotou a maximálním nasazením. Naše myšlenka byla do akce zapojit ty subjekty, které přicházejí s právem a soudy do denního styku a jsou mnohdy i součástí rozhodovací praxe soudů. Když se podíváte na náš program, pak je vidět, že je velmi bohatý a všechny uvedené subjekty se snažily veřejnost přilákat něčím zajímavým.

Kde všude se bude akce konat?

Hlavní část programu je ve čtvrtek 26. května v Ostravě a také na Okresním soudě ve Frýdku-Místku. Na pobočce Krajského soudu v Olomouci budou komentované prohlídky soudní budovy v sobotu 28. května.

REZERVACE

Akce Ostravské paragrafy – 100 let Krajského soudu v Ostravě se koná ve čtvrtek 26. května v Ostravě a Frýdku-Místku. O dva dny později – v sobotu 28. května – se uskuteční v Olomouci. Účast je nutné si rezervovat na stránkách Nadačního fondu Paragraf, kde lze nalézt i detailní rozpis programu. Některé termíny jsou již nyní plně obsazeny.

Podobnou akci nazvanou Noc práva jste organizovali i v březnu 2020. Tehdy byl o ni obrovský zájem. Očekáváte stejnou situaci i letos?

Ano, očekáváme. Předpokládám obrovský zájem o simulované soudní procesy s následnou panelovou diskusí se soudci, státními zástupci a advokáty, dále bude jistě zájem o komentované prohlídky Ústavu soudního lékařství. Zajímavé budou besedy se soudci, státními zástupci, advokáty, příslušníky policie, vězeňské služby a probačními úředníky. U Okresního soudu v Ostravě-Porubě se chystá na přilehlém venkovním prostranství bohatá přehlídka techniky, státní i městské policie, vězeňské služby a hasičů. Budou tam zbraně a také psi i koně. Nesmím zapomenout rovněž na filmové a divadelní představení, kde na konci budou panelové diskuse s odborníky. Oproti festivalu Noc práva se nyní se svým programem do akce zapojil i Okresní soud ve Frýdku-Místku.

Je nutné si na jednotlivé akce rezervovat místa?

Ano, na všechny akce je nutná rezervace s výjimkou venkovního programu, a to přehlídky techniky u Okresního soudu v Ostravě, kde může mezi 10. a 18. hodinou přijít kdokoliv.

Houkání, petardy, dusot koní, drsné zákroky. I taková byla sobotní Ostrava

Co byste sám doporučil?

Víte, je to těžké. Celý program jsme připravovali tak, aby to veřejnost zaujalo. Kdybych si měl vybrat sám, tak bych chtěl vidět filmové i divadelní představení s následnou panelovou diskusí. Rozhodně by si veřejnost neměla nechat ujít simulované soudní jednání. Jsou to skutečné příběhy, které se staly, a ukázku provádějí přímo soudci, státní zástupci a advokáti. Doporučuji to proto, neboť veřejnost v televizi vidí hrané seriály o jednáních v soudních síních, které jsou však zcela mimo realitu, a lidé pak mají zkreslené představy o tom, jak to u soudů chodí.

Připravili jste i dopolední program pro školy. Co jim nabídnete?

Pro školáky jsme připravili dopolední programy na krajském i okresním soudě v Ostravě. Školáci se půjdou podívat také do Vazební věznice v Ostravě. Pro širokou veřejnost však brány věznice z bezpečnostních důvodů zůstanou uzavřeny.

Chcete jít před soud, do vězení nebo na pitevnu? Musíte mít rezervaci

Jaké je právní povědomí veřejnosti? Zlepšilo se?

Bojím se, že pořád ne. Rozhodně to asi není nějak měřitelné, a tak lze jen těžko usuzovat, jak na tom naše společnost je. Jistým barometrem stavu právního vědomí populace byl covid-19. Zde bylo vidět, že si občané bohužel nechali líbit od vlády mnohé, a to zejména nezákonná omezení základních lidských práv. Vláda si tehdy z Ústavy a Listiny základních práv a svobod udělala trhací kalendář.

V současné době se řeší nenávistná prohlášení na sociálních sítích. Už padla i první obvinění. Není to důsledek toho, že lidé prostě nevědí, co je a co není za hranou zákona?

Já si myslím, že moc dobře vědí, že jejich jednání je nezákonné. Navíc neznalost zákona neomlouvá. Veřejná nenávistná prohlášení mají většinou buď lidé, kteří to v životě nikam nedotáhli, než tak maximálně na pivo do hospody, kde ty silné řeči vedou také. Nebo jsou to často politicky aktivní lidé, kteří zase potřebují hlasy od těch prvních slaboduchých. Proto se jim snaží zalíbit čímkoliv a myslí si, že jim to projde. Víte, my jsme šílená země…

V jakém smyslu…?

Jak se chcete bavit o právním vědomí a právní výchově občanů, když předseda vlády byl trestně stíhaný, a přesto byl předsedou vlády, nebo prezident republiky na amnestii pouští z vězení vraha a zpochybňuje rozhodnutí soudů, nebo sám dokonce nerespektuje rozhodnutí soudu, aby se omluvil tomu, koho urazil, nebo dává milost svým známým, aby vůči nim zastavil trestní stíhání. Přesto věřím, že má smysl dělat akce jako je ta naše, neboť veřejnost uvidí, že i soudci, státní zástupci, advokáti, znalci, policisté i příslušníci vězeňské služby jsou lidé z masa a kostí, a jsou tu proto, aby fungoval právní stát.

Celníci na Novojičínsku nechali zlikvidovat továrnu na cigarety. Pomáhali hasiči