Vypadá to, že by letos mohla Ostrava pokořit loňský rekord 521 395 kilometrů, a dokonce dosáhnout milionu kilometrů ujetých na sdílených kolech. Město aktuálně zveřejnilo dotazník spokojenosti, aby se provoz sdílených kol s ohledem na přání uživatelů systému v budoucnu ještě vylepšil.

„V září budeme vyhlašovat výběrové řízení na provozovatele sdílených kol pro příští rok. Ještě předtím ale chceme znát názory uživatelů na současný systém bikesharingu v Ostravě, proto jsme zahájili dotazníkové šetření. Podněty a připomínky zohledníme při přípravě podmínek výběrového řízení,“ uvedla resortní náměstkyně primátora Kateřina Šebestová.

Město se po dobu dvou týdnů bude v dotazníku ptát uživatelů, zda jsou spokojeni s počtem stanic, kde si kola půjčují, kde jim stanice chybí, zda jim sdílená kola slouží k přesunu do práce či do školy nebo je používají k rekreaci a jestli by si kolo půjčili, i kdyby nebyla první čtvrthodina zdarma.

Dotazník najdete zde

Zatím si uživatelé letos půjčili sdílené kolo v 407 773 případech a do 11. srpna ujeli celkem 530 105 ujetých kilometrů. O kola byl největší zájem v červenci, provozovatel zaznamenal 96 336 výpůjček. Nejúspěšnějším dnem byl 16. červenec, kdy se podařilo překročit hranici 4 tisíc výpůjček za den, konkrétně jich bylo 4 012.

„V Ostravě máme aktuálně už téměř 51 tisíc uživatelů bikesharingu. Od května se jejich počet zvýšil o dalších 8 tisíc. Těší nás, že roste jejich počet i množství výpůjček. V letošním roce došlo k rozšíření systému z loňských 600 na 900 kol a stojany s koly jsou nově k dispozici v celkem 15 obvodech, zatímco vloni to bylo 10 obvodů. Novinkou je také propojení systému bikesharingu v Hlučíně a Vřesině s tím ostravským. Používání kol při přesunu po městě je hlavně na menší vzdálenosti ekologičtější než jízda autem. Protože je v ostravských ulicích díky půjčování kol stále více cyklistů, měli bychom mít na paměti hlavně bezpečnost. Připomínám všem uživatelům takzvané desatero bikesharingu a vyzývám je, aby jezdili ohleduplně a dodržovali základní pravidla při jízdě na kole,“ doplnila náměstkyně Kateřina Šebestová.

Mezi obvody v počtech výpůjček stále vede Poruba, druhá je Moravská Ostrava a Přívoz a třetí je Jih. Nejvyužívanější stanicí v celé Ostravě je Karolina. V Porubě jsou nejvíce v permanenci dvě stanoviště na Hlavní třídě u ulic Bohuslava Martinů a u Nálepkovy, a také stanice u zastávky MHD Telekomunikační škola. V centrálním obvodu si lidé vedle Karoliny nejčastěji půjčují kola u Dámy Pykové a u vchodu do Komenského sadů, v Ostravě-Jihu nejvyšší frekvenci půjčování provozovatel hlásí v ulici Kotlářově, u MHD v ulici Svornosti a v ulici Cholevově.

V době nouzového stavu od 18. března do konce dubna byla sdílená kola v Ostravě zdarma po dobu třiceti minut místo obvyklých patnácti. Stalo se tak po dohodě se společností Nextbike. Všechna sdílená kola byla v Ostravě pravidelně dezinfikována. Zatímco v březnu a dubnu kvůli nouzovému stavu a počasí počet výpůjček klesl na zhruba polovinu, od začátku května začal jejich počet s příchodem hezkého počasí prudce stoupat. Zájem o sdílená kola se ještě zvýšil s příchodem letních měsíců.