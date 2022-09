„I když paní Marie nikdy neměla děti, nemusí se cítit osamocená. Často ji navštěvuje její neteř, u které před nástupem do Domova Bílá Opava několik let žila. Naše oslavenkyně byla vždy velmi společenská, u neteře nejraději trávila čas na zahradě a sledovala, co se kolem ní děje. A také v dnešních dnech, když už nemůže sama chodit, velmi ráda tráví čas v polohovatelném křesle ve společenské místnosti nebo v hezkém počasí na zahradě, aby mohla být ve společnosti ostatních uživatelů nebo pracovníků domova. Paní Marušce přeji ještě spoustu krásných dní, aby byla i nadále usměvavá a cítila se dobře,“ řekl náměstek hejtmana Moravskoslezského kraje pro sociální oblast Jiří Navrátil. Spolu s gratulací a kyticí jí předal i praktický dárek, sadu přikrývky a polštáře s termoregulační technologií.

Opavské zastupitele čeká poslední zasedání před komunálkami, o čem budou jednat

Paní Marie Nováková se narodila 8. září 1921 v Opavě – Malých Hošticích, kde s rodiči a třemi sourozenci žila. V roce 1952 se vdala. Ačkoli měla paní Nováková moc ráda děti, nebylo jim s manželem dopřáno mít své vlastní. O to více pomáhala s péčí o děti svých sourozenců, tedy o své neteře a synovce. Pracovala jako dělnice v papírnách. V roce 1993 ovdověla a žila dále sama v rodinném domě v Malých Hošticích. V roce 1997 byl její dům zasažen povodní, a proto se přestěhovala k neteři Alžbětě. Tam pobývala až do roku 2013, kdy se přestěhovala do Domova Bílá Opava. Paní Nováková dříve ráda háčkovala a pletla, jezdila na kole a každou neděli chodívala na mše do místního kostela. Nyní, když již není schopna do kostela chodit, sleduje bohoslužby v televizi.