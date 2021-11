Kabelkový veletrh proběhne v OC Breda&Weinstein v pátek 19. listopadu od 15 hodin. Prodávat se na něm opět budou kabelky, které již nyní lidé nosí na sběrná místa na Opavsku - VÍCE ZDE.

Součástí charitativní akce, jejíž výtěžek pomůže malému Rostíkovi Vegelovi z Opavy, který trpí cévní malformací, je také internetová aukce VIP kabelek, módních doplňků a sportovních relikvií.

DRAŽBA

AKTUÁLNÍ STAV:



>> Kabelka z kolekce Dany Morávkové - 0 Kč

>> Kabelka české Miss Earth 2015 Karolíny Mališové - 0 Kč

>> Kabelka youtuberky Týnuš Třešničkové - 0 Kč

>> Kabelka zpěvačky Markéty Konvičkové - 0 Kč

>> Basketbalový míč, který podepsala DJská esa B4L - 0 Kč

>> Ručně malovaný klobouk Roxtara - 0 Kč

>> Kravata hejtmana MS kraje Iva Vondráka - 0 Kč

>> Basketbalový míč BK Opava podepsaný týmem - 0 Kč

>> Fotbalový míč Slezského FC Opava podepsaný týmem - 0 Kč



Aktualizováno: 7. listopadu 2021, 15:25



Zájemci mohou dražit do středy 17. listopadu 2021 do půlnoci prostřednictvím emailu na webeditori.SM@denik.cz. NEZAPOMEŇTE uvést své jméno, adresu, telefonní číslo a přihazující částku.





*Dražba podléhá všeobecným pravidlům soutěží pořádaných VLTAVA LABE MEDIA a.s. - VÍCE ZDE.

V letošní internetové aukci jsou:

Kabelka z kolekce Dany Morávkové, kterou věnovala rodinná firma Ellega vyrábějící luxusní kožené kabelky, manažerské aktovky a další zboží, vše z nejlepších italských a českých materiálů:

Zdroj: Deník



Kabelka české Miss Earth 2015 Karolíny Mališové značky O bag:

Zdroj: Deník

Kabelka youtuberky Týnuš Třešničkové značky DOCA:

Zdroj: Deník

Kabelka zpěvačky Markéty Konvičkové značky Michael Kors:

Zdroj: Deník

Basketbalový míč, který podepsala DJská esa světového formátu festivalu Beats For Love 2018, jakými jsou Alan Walker, Andy C, Younger, Galantis nebo nositel Grammy Roger. Míč již dvakrát pomohl dobré věci a nyní se opět vrací do hry!

Zdroj: Deník

Ručně malovaný klobouk Roxtara, DJ, moderátora a influencera, který vystupuje spolu se svým maňáskem drzým delfínem Adolfeenem. Klobouček je unikátní dílo pouze v jednom originálním vyhotovení. Jeho pomalování trvalo 8 hodin a je možné jej nosit v jakémkoliv počasí.

Zdroj: Deník

Kravata hejtmana Moravskoslezského kraje Iva Vondráka:

Zdroj: Deník

Basketbalový míč BK Opava podepsaný týmem:

Zdroj: Deník

Fotbalový míč Slezského FC Opava podepsaný týmem:

Zdroj: Deník

