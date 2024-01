„Nejenže jsme byli nuceni zvýšit ceny za naše služby s ohledem na rostoucí ceny materiálu, energií i nájmu, ale také s ohledem na vládou schválený konsolidační balíček. Delší dobu jsme v salonu ceny vůbec nezvedali, ale letos už je to bohužel nevyhnutelné,“ uvedl kadeřník a zároveň majitel salonu Martin Grubr, který se práci v oboru věnuje už přes 12 let. Zdražování ale plánuje udělat citlivě. „Ve zvyšování cen za služby se snažíme najít balanc, aby to bylo pro naši klientelu přijatelné,“ dodal Grubr.

Soukromé kadeřnice, které pracují na živnostenský list, ceny nezvedají tak razantně jako v salonech. I ty ale budou ceny upravovat, především kvůli zdražení energií, materiálu a cen vody. Za střih dlouhých vlasů v Kadeřnictví Moni v Ostravě- Porubě ženy zaplatí od 1450 korun výše. To se ale brzy změní. „Zatím jsme nezdražovali, ale budeme. Kromě cen energií musíme zohlednit i zvyšování sociálního a zdravotního pojištění. Nikdo z toho není nadšený, ale musíme se na všechny ceny podívat a rozhodnout, o kolik je navýšíme,“ řekla kadeřnice Monika Resińská s 40letou praxí.

Ačkoliv se zvýšení DPH dotklo zejména kadeřnických a holičských služeb, ostravská nehtová designérka a pedikérka Adéla Vějačková s novým rokem rovněž zdražuje. A to s ohledem na růst cen energií, vody a materiálů.

„S novým rokem jsem zvyšovala ceny minimálně o 50 korun za nehtovou modeláž. Průměrná cena manikúry byla od 590 do 650 korun. Nyní si mé zákaznice zaplatí od 650 do 750 korun. Klientky jsem na to ale upozorňovala měsíc dopředu a všechny to přijaly, za což jsem vděčná,“ uvedla Vějačková. Pedikúra ale zůstala na cenách z minulého roku. „Pedikúru nezdražuji, jelikož v zimním období mám vždy méně klientek, tak by to zatím nemělo žádný efekt,“ dodala Vějačková.