/FOTO, VIDEO/ Od Havaje přes Japonsko, Řecko, Španělsko, Itálii až do Česka. Tak se dá cestovat díky gastronomii v okolí Hlavní třídy v Ostravě-Porubě. Deník se zaměřil na centrum Poruby, kde se za posledních pět let objevily nové restaurace a bistra, která nabízí jak čerstvé ryby, tak tradiční české pokrmy. Vybrali jsme pět restaurací.

Bistro POKE BO

Havajské bistro je součástí Poruby teprve od letošního března. „První pobočku jsme otevřeli v centru, takže pokračovat dále do Poruby byl logický krok,“ vysvětlila majitelka Bistra POKE BO Kateřina Richterová, která si provozovnu otevřela s kamarádem Radkem Teichmannem.

Chyběla jim místa s havajským pokrmem, který je pomyslnou hlavní tváří bistra.

Poke pochází původně z Havaje a znamená „krájet na kousky“. Jednotlivé suroviny jsou vždy na kousky v misce a vyskládané vedle sebe na lůžku z rýže. Pokrm lze různě kombinovat, takže jej lze ochutnat například s lososem, s tuňákem nebo kuřecím masem.

Poke ale není jediným pokrmem, který bistro POKE BO nabízí.

„Kromě tradičního poke bowlu máme v nabídce i polévky. Jednou z nich je ramen, jehož základem jsou nudle a silný vývar,“ říká provozovatelka. Zákazníci zde mohou vyzkoušet i malé houstičky „bar buns“ s kuřecím nebo hovězím masem.

Adresa: Hlavní třída 565/79, Ostrava-Poruba

Otevírací doba: pondělí až neděle 10 - 20 hodin



TIPY DENÍKU Z MENU

Poke Bo losos - menší za 199 Kč, větší za 259 Kč

Poke Bo kuře - menší za 169 Kč, větší za 219 Kč

Hovězí ramen za 249 Kč

Řecká restaurace Ellas

Málokterý obyvatel Poruby nezná řeckou restauraci Ellas na Alšově náměstí. Provozovateli jsou dva řekové, Stelios Chaideftos a Ampatzis Spyridon. „Restauraci máme asi sedm let. Kolega má ještě restauraci přímo v Řecku, takže je přes sezonu hlavně tam,“ uvedl Stelios Chaideftos. V Ellas mohou zákazníci ochutnat řeckou kuchyni, včetně mořských plodů.

„Nejčastěji k nám lidé chodí na gyros. Často přijedou i z dovolené v Řecku s tím, že tam nebyl tak dobrý jako u nás. Je pravdou, že na mnoha místech v Řecku už dělají gyros z mraženého masa. My máme čerstvé,“ vysvětluje Chaideftos.

Kromě gyrosu mohou zákazníci v Ellas ochutnat i tradiční suvlaki, bifteki nebo tzatziky či kalamáry. K jídlu je pak k dispozici několik druhů řeckých vín nebo nealkoholické domácí limonády. Restaurace nabízí během všedních dnů i polední menu.

Adresa: Alšovo náměstí 690, 708 00 Ostrava-Poruba

Otevírací doba: pondělí až neděle 11 - 22.30 hodin



TIPY DENÍKU Z MENU

Gyros nebo suvlaki s tzatziky a pitou za 239 Kč

Grilovaná chobotnice s řeckým salátem za 439 Kč

Talíř pro dva s variacemi masa nebo mořských plodů od 679 Kč do 799 Kč

Řecký jogurt s medem a ořechy za 85 Kč

Tsurī sushi & fusion

Po Havaji a Řecku se přesouváme do Asie - tedy do porubského Tsurī sushi & fusion. Jak už název napovídá, v hlavní roli je zde sushi a asijská kuchyně. Šéfkuchařem restaurace je Jakub Lašek, který si práci se sushi chtěl pouze na pár let vyzkoušet a pak jít v gastro světě dále.

„Teď už je to 11 let, co se věnuji sushi. Začínal jsem v restauraci Gokaná v centru Ostravy a nyní už je to 6 let, co jsem si otevřel svou restauraci tady v Porubě,“ uvedl šéfkuchař Tsurī sushi & fusion.

Před otevřením vlastní restaurace navštívil i Sabi Sushi v Norsku, kde pracoval Vladimir PAK, mistr světa v přípravě sushi. „Naučil mě různé fígly. Jedním z nich bylo to, jak v restauraci fungovat, aby i zákazník z Japonska poznal, že sushi opravdu rozumíme,“ vzpomíná Lašek.

Z Ománu až na ostravský stůl. V restauraci Gókaná filetovali tuňáka z rybí burzy

V restauraci si lidé mohou pochutnat na asijských polévkách, sushi, nigiri nebo na speciální nabídce, která se každých 14 dní obměňuje. I ta se soustředí na asijskou kuchyni. „Kluci z kuchyně občas přijdou s nějakým receptem, který viděli na Instagramu. Společně ho upravíme, aby zapadal do našeho konceptu a nabídneme v rámci speciální nabídky,“ dodává provozovatel Tsurī.

Adresa: U Soudu 6200/19, 708 00 Ostrava-Poruba

Otevírací doba: Úterý až pátek 16-23, Sobota 12-23 (neděle, pondělí zavřeno)



TIPY DENÍKU Z MENU

Tsurī Cream Soup malá polévka 169 Kč

Ura-maki California losos s avokádem 249 Kč

Sushi set Sabi 30 kusů 1019 Kč

Restaurace a cukrářství Ilvero (Labužník)

Místo Restaurace s kavárnou a cukrárnou v jednom. To je restaurace Ilvero nedaleko kruhového objezdu na Hlavní třídě. Zákazníkům zde servírují středomořské pokrmy a dezerty od roku 2017, kdy se zde uvolnily prostory po bývalé provozovně a vzniklo tak Ilvero. Na své si zde přijdou milovníci středomořské kuchyně nebo dezertů.

„Soustředíme se na pokrmy z Itálie a Španělska. Lidé zde najdou španělskou paellu, krevety nebo italské těstoviny a rizoto,“ vysvětluje Andrea Ruszová, zástupkyně manažera restaurace Ilvero.

Provoz funguje od rána až do večera. „Ráno přijdou zákazníci na snídani, pak na oběd nebo kávu s dezertem a večer zase na večeři,“ dodala zástupkyně manažera. Dezerty si restaurace dělá vlastní ve výrobně v Martinově. Přímo v restauraci je mohou zákazníci ochutnat v několika variantách - malá, která je vhodná například ke kávě, nebo jako větší dorty, které se dají koupit například na narozeninové oslavy.

Adresa: Hlavní tř. 1016/63, 708 00 Ostrava-Poruba

Otevírací doba: Pondělí až úterý 8-21, středa až pátek 22, sobota 9-22, neděle 9-21



TIPY DENÍKU Z MENU

Grilované mořské krevety Pil Pil v olivovém oleji za 310 Kč

Těstoviny Aglio Olio se sušenými rajčaty a parmazánem za 230 Kč

Bezlepková porubská ořechová pusinka za 85 Kč

Sbeerka

Koncept restaurace Sbeerka začal vznikat na přelomu let 2017 a 2018, kdy se uvolnily prostory po bývalé herně s automaty.

„Ve spolupráci s ostravským ateliérem Atelier3M jsme vytvořili celý koncept restaurace, kterou jsme chtěli zaměřit na malé pivovary. Někdo sbírá známky, motýly, oblečení a my sbíráme chutě. Proto vzniklo spojení slov sbírat a beer, což je anglicky pivo,“ vysvětluje projektový manažer restaurace Roman Šubrt.

Na pivu si zde podle provozovatele nejvíce pochutnávají ženy. „Přijde mi, že pivo pijí momentálně více ženy než muži. Je to fajn, protože žena vládne pořád a když zavelí, jde se na pivo, tak se jde sem,“ dodává s úsměvem Šubrt.

Vedle několika druhů piv nechybí nabídka jídla. Jídelní menu se ve Sbeerce zaměřuje především na českou kuchyni a na lístku jsou tak nejrůznější variace od kulajdy po kachní prso nebo pomalu tažený vepřový bok.

Adresa: Hlavní tř. 6096/39, 708 00 Ostrava-Poruba

Otevírací doba: Pondělí až čtvrtek 11:30 - 22, pátek až sobota 11:30 až 23



TIP DENÍKU Z MENU

Pivovarský hovězí guláš za 299 Kč

Koprová omáčka s vejcem „63“ za 269 Kč

Hovězí Sbeerka burger za 349 Kč