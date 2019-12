Kam vyrazit za Mikulášem a čertem v Ostravě?

Vyhlídkovou věž ostravské Nové radnice navštíví opět po roce Mikuláš se svou družinou ve čtvrtek 5. prosince. Hodné děti se mohou těšit na drobné dárečky. Akce začíná ve 14 hodin a bude pokračovat až do 19 hodin. Vstupné (dospělí 60 korun, senioři, studenti a děti od 7 do 15 let 40 korun, děti od 4 do 6 let 20 korun) se platí pouze na vyhlídkovou věž.

