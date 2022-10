„Narazili jsme na problém s úřady v rámci kolaudace, protože hasiči zjistili, že v podzemní garáži není signál, proto nám stavební úřad nechtěl objekt zkolaudovat, což chápeme,“ posteskla si kancléřka Ostravské univerzity Monika Šumberová.

Není to přitom zdaleka poprvé, co se termín stavby prodloužil. Nejprve do hry vstoupila kontaminovaná zemina, posléze nutnost zvolit jiný postup prací, nyní odložená kolaudace. A měsíce plynou. Jak univerzita problém vyřeší?

„Musíme nyní signál posílit, protože pro případ zásahu jej záchranné složky samozřejmě potřebují. Co je však důvodem jeho absence, nevíme. Ani hasiči se s tím ještě nesetkali,“ podotkla Monika Šumberová.

Kolaudace v listopadu, studenti v zimě

Univerzita a sdružení stavebních firem IMOS Brno a IPS Třinec tak mají více času i na další dokončovací práce, k tomu také vybavují jeden z objektů magnetickou rezonancí, kterou stavební úřad rovněž požaduje před kolaudací. Její termín je nově naplánován na konec listopadu.

„V nových budovách tak budeme začínat až následující semestr, prostory průběžně vybavujeme a doufáme, že už se neobjeví jiný zádrhel,“ věří kancléřka, podle níž studijní programy připravené pro nové prostory už běží.

„Studenti v září nastoupili do druhého ročníku a do nových prostor tak přejdou v polovině studia. Tak to ostatně, s odchylkou onoho půl roku, bylo koncipováno. Věděli jsme, že nelze budovy postavit tak, aby v nich studenti začali už první ročník, programy bylo potřeba zaregistrovat s předstihem,“ vysvětlila Monika Šumberová.

Studenti se nyní vzdělávají v prostorách, které má univerzita dlouhodobě pronajaté – sportovní část se odehrává v areálu ve Varenské ulici, umělecká část na Sokolské třídě. Na Černé louce vznikají v kampusu dvě nové fakulty – zázemí pro sport, zdraví a technologie a též klastr umění. Nový areál vychází na víc než miliardu korun, devadesát procent nákladů pokrývá dotace z Evropské unie, pět procent dotace státu.