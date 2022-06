Celá škatulata, jejichž jsou součástí, vnímají pořadatelé Festivalu v ulicích jako obrovskou a nečekanou výzvu, která se upekla do čtrnácti dnů od schůzky s porubskou starostkou. Ta o novou akci po vyklizení pozic Cirkulem moc stála. „Je to multižánrový festival, v Porubě jsme dosud nic tak velkého neměli,“ těší Lucii Baránkovou Vilamovou, starostku Poruby, která akci významně finančně podpořila, jako ostatně i město Ostrava a Moravskoslezský kraj, takže program může být pro návštěvníky nadále zcela zdarma.

Beats for Love se vrací do Ostravy. Přivítá nejlepšího DJ světa

„Je to rodinné stříbro Ostravy v oblasti kultury a je moc dobře, že nestagnuje, ale rozvíjí se – a třeba právě i do dalších městských celků,“ kvituje změnu náměstek primátora pro kulturu Zbyněk Pražák, který už stihl vypozorovat, že na lidi čeká přes padesát akcí denně a účinkující od Jižní Ameriky po Austrálii. Byť na billboardech – jak ostatně podotýká i Zlata Holušová z organizačního týmu, který je stejný jako pro Colours of Ostrava – program není nikterak konkrétní. Jde totiž o mix zábavy, který je nejlepší zažít. „Jsou to hotové zázraky, přijedou i kapely z Kanárských ostrovů, tak doufám, že s sebou přivezou i trochu tamního sluníčka,“ věří Holušová.

Zpěvák Richard Krajčo je majitelem tohoto kostela, chystá otevření a koncert

A co že na návštěvníky po celou sobotu i neděli a páteční večer k tomu na Hlavní třídě čeká? „Výchozím bodem festivalu bude Alšovo náměstí s hlavní hudební scénou, kde vystoupí Španělé i Australané. Alšák bude i zázemím pro vinný festival s nejlepšími znojemskými víny, či dýmkařský a čajový festival s nejlepšími tabáky a čaji z celého světa,“ vysvětluje onu multižánrovost ředitelka Festivalu v ulicích Petra Hradilová.

Po celé Hlavní třídě – i v několika přilehlých dvorcích – budou tematické zóny pro rodiny s dětmi, workshopy, desiginová zóna známá z Colours of Ostrava, známé porubské Sdílko a mnoho dalšího. „Mezi lákadla bych určitě zařadila obří loutky, artistu z Konga, který bude tančit s robotem, senegalské tanečníky, akrobatické show, mimy, velké bubliny či třeba obrovský lunapark s křeččími koly na kruhovém objezdu a ohňovou show, která velkolepě uzavře sobotní program,“ vyjmenovává z programu Petra Hradilová.

Ze zdi u Bazalů bude umělecké dílo, Ostravané návrh kritizují. Hlasujte i vy

Slibuje, že umělci návštěvníky vtáhnou do svého světa a celý program bude hodně interaktivní a rozsáhlý, pro dopravu uzavřená Hlavní třída nemá zažít hluché místo. Třeba i díky generálnímu partneru – huti Liberty Ostrava, která je s festivalem od počátku a pro letošní rok, neboť je i partnerem parahokeje, si pro návštěvníky připravila parapřekvapení! „Připravíme paraarénu, kde si lidé některé sledgehokejové prvky vyzkouší.

Chybět nebude ani simulátor parahokejových saní, kde každý ujetý metr převedeme na peníze, jimiž podpoříme nově vzniklý ostravský parahokejový tým,“ informuje za Liberty Ostrava Radim Raška a láká na malé překvapení pro děti – vzdělávací hru Z oceli cokoli, která bude na festivalu k dostání.

Program začíná v pátek 24. června od 18 hodin, o víkendu 25. a 26. června je pak zajištěn od 11 do 22 hodin. Detailní program je na webu festivalvulicich.cz.