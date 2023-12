Štědrý den je tady. A k němu pro většinu domácností patří i štědrovečerní smažený kapr s bramborovým salátem, po kterém následuje rozbalování dárků. Než se tak stane, není od věci si připomenout několik rad a doporučení odborníků, které se týkají ekologického a současně i ekonomického chování.

Prodej vánočního kapra v městské části OV - Jih, 19. prosince 2022, Ostrava. | Video: Deník/Lukáš Kaboň

Po smažení kaprů zůstává nemalé množství oleje. Většina lidí ho stále vylévá do odpadního potrubí. Zadělat si tak mohou na velké problémy. A nejen oni.

„Velké problémy v odpadní vodě způsobují oleje a tuky, které do ní velká část lidí běžně vylévá. Při smažení vánočních kaprů a řízků to platí o to víc a důsledky jsou o to horší. Tukové částice se při ochlazení shlukují, srážejí a nabalují na sebe další odpad. V potrubí vzniká odolný materiál, který je může zneprůchodnit,“ uvedl pro Deník ředitel Severomoravských vodovodů a kanalizací Ostrava Petr Grzonka s tím, že hroudy tuku v kanalizačních stokách také poškozují a ucpávají čerpadla. Dochází i ke snížení životnosti potrubí. Tuk se nalepuje na stěny potrubí stok, nastává chemická reakce a vzniklé sloučeniny urychlují korozi.

Dvory a kontejnery

Použité tuky a oleje patří do sběrných dvorů, kde je města a obce přijímají. „Řada měst a obcí v regionu je navíc velmi odpovědná a pomáhá problém řešit instalací kontejnerů pro použité jedlé oleje a tuky, které jsou dále recyklovány a využívány,“ dodal Grzonka.

Oleje a tuky přelité do PET láhve lze vyhodit do speciálního kontejneru. Nejčastěji se jedná o projekt Třídím olej (www.tridimolej.cz). Použitý olej se zbavuje nečistot a zbytkové vody. Následně je využitý pro výrobu biopaliv. Recyklují se také použité PET láhve.

Ani zátky, ani jídlo

Komplikace způsobují také zátky od lahví a jiné předměty, které na sebe v potrubí nabalují další odpady. Do kanalizace v žádném případě nepatří hygienické potřeby, jako jsou vlhčené ubrousky a tyčinky do uší, nebo textilie, které se používají při úklidu. Toaletu by si také lidé neměli plést s odpadkovým košem pro zbytky potravin a jídla.

„Slouží jako potrava pro hlodavce, kteří ve stokách žijí a díky dostatečnému přísunu stravy se mohou nekontrolovatelně množit. Na jaře během plošných deratizací a na podzim při ohniskových deratizacích pak musíme jejich počet eliminovat na únosnou mez,“ vysvětlil Grzonka. Podle něj patří v tomto ohledu vánočního a novoročního období k nejrizikovějším v roce.