Cílem města je, aby kariérní poradenství bylo k dispozici na všech 55 základních školách zřízených městem. Na letošní školní rok poskytne další finanční prostředky k udržení a případnému rozšíření pracovních pozic, které jsou běžně zřizovány až na středních školách.

„Uvědomili jsme si, že děti potřebují poradce ve chvíli, kdy se rozhodují o své budoucnosti, tedy již na základní škole, ne až na střední, jak je to v České republice běžné. Náš projekt, který je založen na jednoduchém modelu spolupráce města, Moravskoslezského paktu zaměstnanosti, konkrétních základních škol a kariérních poradců, se osvědčil. Protože je díky spolupráci všech partnerů dlouhodobě udržitelný a my v něm chceme pokračovat, poskytneme další zhruba milion korun na udržení a případné rozšíření těchto pozic na školách zřizovaných městem. Zatímco dosud pracujeme s osmáky, deváťáky a jejich rodiči, nyní si připravujeme půdu pro to, aby poradci mohli o budoucím povolání komunikovat s žáky již od šestých tříd,“ řekla resortní náměstkyně primátora Andrea Hoffmannová.

Město ve spolupráci s Moravskoslezským paktem zaměstnanosti zřídilo pro potřebu kariérních poradců, žáků a jejich rodičů speciální portál www.infoprokarieru.cz. Komplexní informace usnadňují kariérním poradcům práci, děti mohou přivést k té správné profesi.

„Už v tuto chvíli víme, že se kariérní poradci v září objeví na 33 školách, místo původních dvaceti. I dále budeme sledovat vývoj na trhu práce a trendy, aby poradci vedli děti tím správným směrem. Nezaháleli ani v době nouzového stavu, k dispozici měli řadu online aktivit. Na portálu byly zveřejněny také rady pro školy, jak pracovat s žáky na dálku, včetně tvorby kariérového portfolia žáka. V průběhu roku se uskutečnilo 20 exkurzí, kterých se zúčastnilo více než 200 žáků, a těm předaly informace téměř tři desítky expertů z praxe. Žáci si setkání s praxí pochvalovali, někteří si vybrali i svůj další studijní směr,“ doplnila náměstkyně Andrea Hoffmannová.

K TÉMATU

Exkurze očima žáků:

"Exkurzi bych doporučil a myslím, že mi pomohla s výběrem studijního oboru,” Vojta, 15 let



"Příjemný přístup lidí, kteří nás provázeli. Dostali jsme se na místa, kam se ne všichni dostanou. Na závěr jsme měli živou diskuzi s některými zaměstnanci. Byla jsem spokojena, viděli jsme toho hodně,” Tina, 15 let