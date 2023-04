Šestnáctiletá studentka Karmela Hošková z Města Albrechtic je čerstvou držitelkou titulu Miss OK Internet. Soutěž Miss OK neboli Miss opravdové krásy je soutěž středoškolaček z celé republiky, která vyvrcholila v polovině dubna 2023 finálovým galavečerem v Olomouci.

Karmela Hošková z Města Albrechtic je čerstvou držitelkou titulu Miss OK Internet 2023. Je stejně bezprostřední na soutěžích krásy jako ve výběhu u koní. | Foto: Deník/František Kuba a archiv pořadatelů Miss OK

Už od sedmi let chce být Karmela Hošková lékařkou nebo zvěrolékařkou. Proto začala studovat na krnovské zdravotnické škole, a proto se ve volném čase kromě sportu věnuje také svým životním láskám: psům a koním.

Miss OK 2023 zná vítězku. Nejhezčí středoškolačkou je žákyně z Hradce Králové

"Jsem finalistka soutěže Miss OK 2023, mám číslo 12. Je mi 16 let, studuji na zdravotnické škole v Krnově, a do budoucna bych se chtěla věnovat medicíně. Mimo školu se věnuji různým sportům, jako třeba gymnastice a jízdě na koních. Strašně ráda chodím na procházky s mými psy," představila se Karmela Hošková ve svém video medailonku soutěže Miss OK.

Všech dvanáct finalistek se snažilo zaujmout porotu i diváky v různých disciplínách. Během čtyřdenního soustředění pilovaly choreografii, chůzi na podpatcích i spolupráci s profesionálním fotografem. Protože promenáda byla situována do 20.let, předváděly dívky šaty Charlestonky a prvorepublikovou eleganci společenského života. Na závěr čekaly dívky i svatební šaty.

Miss OK zná finalistky. Krásky se už fotily v plavkách, formu nabíraly i v baru

Karmela Hošková děkuje za přízeň všem fanouškům, kteří jí poslali hlas. Obzvlášť si váží podpory ze strany starostky Města Albrechtic, která jí pomohla zajistit vhodný prostor pro nacvičováni volné disciplíny. Zvolila si totiž obzvlášť náročnou volnou disciplínu: scénický tanec s prvky gymnastiky, který se předvádí s velkými zlatými křídly. Proto bylo nutné k nacvičování zajistit sál se zrcadly. Tyto prostory poskytla Základní škola Město Albrechtice, která má na úspěchu Karmelky Hoškové také velkou zásluhu.