Ostrava je bezhotovostní a bezpapírová. To, co dosud platilo primárně pro hromadnou dopravu, se nyní přesouvá i do oblasti parkování vozidel. Na pěti místech se zcela změnil parkovací systém, Ostrava se navíc připravuje na celkovou změnu koncepce dopravy.

Například nový parkovací dům u zoologické zahrady se tato inovace ještě netýká, ale na řadě vytížených parkovišť, kde bylo možné osadit nový parkovací systém, začínají řidičům nové pořádky, které jdou s dobou.

Co to znamená? Ve stručnosti to, že už se při vjezdu do garáží a v parkovacích automatech na parkovištích nebudou tisknout lístky a nebude možné platit hotově (až na jednu výjimku), ale nastává i zde doba bezhotovostní a bezpapírová. Už žádné mačkání tlačítek, platit se bude moci jen bankovními kartami a QR kódem v mobilu (popř. RFID čipem nebo kartou).

Platí to už nyní, a to na pěti místech – v podzemním parkovišti kampusu Ostravské univerzity na Černé louce, v parkovacím domě u DK Poklad v Porubě, na parkovištích na Smetanově náměstí a v Poděbradově ulici a také v parkovacím domě u městské nemocnice na Fifejdách, kde se dosud parkovalo zdarma – zde, jako na jediném ze zmíněných míst, platí výjimka. „S ohledem na možný výrazný podíl seniorů bude v parkovacím domě u městské nemocnice zachováno i tlačítko na lístek a hotovostní platba bankovkami a mincemi,“ uvedla mluvčí Ostravy Gabriela Pokorná s tím, že u nemocnice bude na daném řidiči, kterou možnost si zvolí.

Při potížích volejte

Jak bude systém fungovat? U závory budou kamery snímat registrační značku vozidla. Řidič bude postupovat podle pokynů na displeji terminálu a následně zvolí variantu placení. Město počítá s tím, že ne hned bude vše bezproblémové a mohou nastat u některých řidičů zmatky. „V případě, že nastane problém, vjezdové i výjezdové terminály a také automatické pokladny jsou vybaveny interkomem, který řidiče spojí s obsluhou parkovacího systému,“ vysvětlila Pokorná.

Platit se bude buďto na výjezdových terminálech či na automatických pokladnách, a to kontaktními i bezkontaktními platebními kartami či kartami nahranými v mobilech či hodinkách. Pro část řidičů bude jistě vítanou možností zaplatit parkovné také prostřednictvím mobilní aplikace Parkum.cz. Doklad o platbě, v případě zájmu, řidič získá na webu receo.net. Dodavatelem systému je společnost CROSS Zlín.

Proč Ostrava ke změně přistoupila? „Jednotný systém umožní snadnou obslužnost z určených dohledových pracovišť prostřednictvím jedné obslužné aplikace a minimalizuje náročnost na zabezpečení provozu parkovacího systému,“ řekl náměstek primátora pro dopravu a investice Břetislav Riger, podle něhož hrálo při rozhodování roli také to, že tím město v dlouhodobém horizontu výrazně ušetří.

Jak jen přimět řidiče jezdit do garáží?

„Při dodávce parkovacího systému jednoho dodavatele předpokládáme snížení nákladů na servisní služby a vytvoření standardu komunikace parkovišť,“ dodal Riger s tím, že menší úsporu bude znamenat i absence tištění parkovacích lístků.

Ostrava o budoucna plánuje jednotný parkovací systém dál rozšiřovat, jako první jím osadí také aktuálně dokončovaný druhý parkovací dům u DK Poklad a také parkovací dům u krajského úřadu, který se má začít stavět letos na podzim.

V otázce dopravy to však není jediná změna, výhledově ji čeká další. A to celková změna koncepce parkování. V praxi má jít o to, aby se nákladné parkovací objekty nestavěly zbytečně. Nadále totiž u řidičů převažuje zájem o pozemní parkování. „To, co nás tlačí ke změně a na co by se obyvatelé měli těšit, jsou parkovací domy, kam jako město směřujeme vysoké stamiliony. Pokud v nich ale nikdo nebude parkovat a lidé budou svá auta odstavovat punkově po okolí, tyto investice se zmaří,“ řekl Deníku před časem člen dopravní komise města David Witosz, který je zároveň místostarostou Moravské Ostravy a Přívozu, kde má v budoucnu vyrůst hned několik dalších parkovacích domů. Víc ale Ostrava prozatím nechává pod pokličkou.