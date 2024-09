close info Zdroj: Deník zoom_in Krajské volby 2024.Kandidáti na hejtmana nejsou v postoji k otázce připravenosti Moravskoslezského kraje na stárnutí populace jednotní. Ať už ale odpověděli jakkoli, shodují se v jednom: Klíčová je zejména podpora terénních služeb, aby mohli lidé co nejdéle zůstat doma v přirozeném prostředí.Zajímavé nepochybně je i to, že negativně se k této otázce postavili i zástupci stran, které s tím v minulosti mohly něco udělat. „Musíme se soustředit na to, aby skutečně přibývalo takových prostor a kapacit,“ míní někdejší hejtman za ANO Ivo Vondrák (dnes Starostové a osobnosti pro kraj).