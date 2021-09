Přímo v Doubravě už se ví o třech domcích v bývalé hornické kolonii, které mají jít k zemi příští rok. Na uvolněném prostoru chce společnost Heimstaden postavit vzorové domky v rámci pilotního projektu, aby budoucí nájemníci měli představu, jak nové bydlení bude vypadat.

Lipner: Uvidíme, zda to skutečně zrealizují

„Nějakou vizualizaci už jsem viděl a vypadala celkem dobře. Je to takové pragmatické: jedna základna, dva domy, tedy dva nájmy,“ říká starosta Horní Suché Jan Lipner.

Záhy ale dodává, že takových vizualizací za posledních 20 let viděl několik. „Vždy, když se změní majitel těchto nemovitostí, přijde s nějakou koncepcí a vizualizací. Tak uvidíme, jestli to tentokrát dotáhnou do konce,“ uvažuje Lipner.

Zatím se prý k němu nedostala informace, kdy chce majitel nemovitostí v bývalé hornické kolonii u nich v obci, s revitalizací začít. Údajně by se mělo začínat s domky poblíž Stonavské ulice, která protíná obce jako hlavní silniční tepna.

Podle Lipnera tento revitalizační projekt Heimstadenu nepotěší ty, kdo mají požádáno odkoupení nemovitosti. „Pravděpodobně se zastaví veškeré prodeje finských domků, o které někteří jejich nájemníci žádají. Logicky je chtějí pro sebe, protože do nich investovali statisíce, na rozdíl od majitele, zvelebili si je a tak o ty peníze nechtějí přijít. Netuším, co a jak se bude dít,“ dodává starosta Horní Suché.

Ani starosta Petřvaldu Jiří Lukša prý o plánech společnosti Heimstaden ohledně jejích nemovitosti v bývalých koloniích na území města, mnoho neví. „Zaslechl jsem v této souvislosti něco o Holubově kolonii. Když se nad tím zamyslím, nemusí to být špatný projekt modernizovat to bydlení. Samozřejmě, že to nájemníkům způsobí problémy. Ovšem taky víme, kdo v některých koloniích bydlí, takže když tady ti lidé do budoucna nebudou, asi to nikomu nebude vadit,“ dodal starosta Lukša.

Pilotní projekt v Doubravě už příští rok

Nejvíce asi o plánované revitalizaci v bývalých koloniích, které patří společnost Heimstaden napříč regionem, zatím vědí v Doubravě. V pondělí jednali zástupci Heimstadenu s vedením obce přímo na radnici v Doubravě.

„Dozvěděli jsme se, že pronajímatel už ukončuje smlouvy s prvními nájemci v tzn. finských domcích a plánuje postupnou revitalizaci. Do konce roku nám společnost slíbila předložit koncepci nové zástavby a etapizaci. Pilotní projekt chtějí realizovat v příštím roce,“ napsala v dopise nájemníkům finských domků starostka doubravy Dáša Murycová.

Podle ní zástupci společnosti slíbili, že budou s lidmi o ukončení nájmu jednat s předstihem minimálně jeden rok. Nové domy pak chce lidem nabídnout k opětovnému pronájmu. Pokud jde o koncept bydlení, mluví se o 1+kk, 2+kk a 3+kk. Bydlení vhodně i pro starší občany.

Heimstaden: revitalizace je nutná

Mluvčí společnosti Heimstaden Kateřina Piechowicz už v pondělí Deníku řekla, že společnost má v plánu do roku 2028 má postupně revitalizovat zhruba 400 nájemních domků napříč regionem.

„Obecně řečeno je revitalizace nutná, protože tyto nemovitosti jsou poměrně staré a zpravidla ve špatném stavu. Navíc mají zastaralý systém vytápění. Revitalizací chce Heimstaden naplnit svůj závazek nahradit do roku 2028 ve svých nemovitostech kotle na tuhá paliva moderními způsoby vytápění,“ vysvětlila mluvčí firmy Heimstaden.