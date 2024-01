Před soud je dostala výpověď jejich bývalé kolegyně Gabriely Lhoťanové (52 let), která veřejně poukázala na chování personálu vůči klientům. U hlavního líčení několik hodin vypovídala o poměrech ve Slunečnici a přístupu obou kolegyň. Jak tehdy Deníku řekla, od samého počátku čelila nejrůznějším výhrůžkám.

Případem se od srpna předloňského roku zabývá Okresní soud v Ostravě. V roli obžalovaných se ocitly pečovatelky Monika H. a Šárka Š. Hrozí jim až pět let vězení. Obě vinu důrazně odmítají.

„Dostávala jsem anonymní dopisy. V nich mi pisatelé nadávali, že jsem svině, práskač, bonzák. Jednou vedle mě na ulici zastavilo větší auto, jeep. Řidič se mě zeptal, zda jsem paní Lhoťanová. Když jsem mu to potvrdila, řekl mi, abych si dávala pozor, že by mě mohlo přejet auto,“ uvedla Gabriela Lhoťanová. Rozsudek si ale nevyslechne. Vloni v květnu zemřela.

Odmítla vypovídat

Verzi Gabriely Lhoťanové v přípravném řízení podpořila i další zaměstnankyně Slunečnice. U soudu ale odmítla vypovídat. Uvedla, že má obavy o sebe a svou rodinu. Soudkyně jí vysvětlila, že odmítnout výpověď může jen tehdy, pokud by sebe nebo osobu blízkou vystavila nebezpečí trestního stíhání. Žena na svém postoji setrvala i poté, co byla upozorněna na možnost uložení pořádkové pokuty. A k tomu nakonec došlo. Soudkyni jí vyměřila patnáctitisícovou pokutu. Proti tomu si svědkyně podala stížnost ke Krajskému soudu v Ostravě. A ten v minulých dnech rozhodl o tom, že pokuta byla uložena oprávněně, celkovou výši však výrazně snížil, a to na tisíc korun.

Soud k úternímu jednání opětovně předvolal bývalou zaměstnankyni Slunečnice, jež u předchozího jednání odmítla vypovídat. Žena nepřišla s tím, že s ohledem na nedávné úmrtí v rodině není schopna výslechu. Současně vzkázala, že pokud někdy k soudu přijde, opět odmítne vypovídat.

Nadávky i facky

Soud nakonec přečetl její výpověď z přípravného řízení. V ní popsala nevhodné chování ke klientkám. Jedna z obžalovaných údajně používala násilí. „Klientka mi řekla, že dostala na pusu. Brečela,“ uvedla svědkyně s tím, že nešlo o ojedinělý případ. „Pamatuji si i na klientku, které byly staženy kalhotky, když se pokakala,“ dodala. Zmínila také situaci, kdy dotyčná jedné ze seniorek řekla: „Ty tlusté prase!“ Zazněla i další závažná obvinění. Obžalované ošetřovatelce se podle bývalé zaměstnankyně říkalo Hitler.

Ve středu by mohly u soudu zaznít závěrečné řeči. Není vyloučeno, že padne i rozsudek.

K údajnému týrání seniorů v ostravském Domově Slunečnice mělo docházet od května 2017 do května 2019. Některým seniorkám bylo i více než devadesát let.

„Zle s nimi nakládaly tak, že se k nim chovaly agresivně a nepřátelsky. Oslovovaly je těmi nejhrubšími výrazy, křičely na ně, tykaly jim. Při provádění osobní hygieny jim vytýkaly, že smrdí, že je musí přebalovat. Přitom s nimi bezdůvodně a hrubě manipulovaly. Zcela svévolně a bezdůvodně je nutily k rychlé konzumaci jídla,“ uvedla mimo jiné na adresu obžalovaných státní zástupkyně. Ošetřovatelkám v případě odsouzení hrozí až pět let vězení. Obě vinu důrazně odmítají. Za vším podle nich stojí někdejší kolegyně a korunní svědkyně kauzy Gabriela Lhoťanová, které se znelíbily, když kritizovaly její snahu o změnu systému práce. Prý jim vyhrožovala pomstou.