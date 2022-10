V čele Slunečnice stojí řadu let Radek Baran, jehož výpověď soud v pondělí za využití strojového zařízení přečetl. Baran se mimo jiné vyjadřoval ke schůzce se ženou, jež svým oznámením celou kauzu odstartovala. Zaměstnankyně mu přinesla dvě stížnosti, jedna se týkala jejího přeložení na jiné oddělení, které brala jako křivdu.

Ve druhém se zmiňovala o týrání seniorů. „Ptala se mě také, zda jsem věděl o tom, že dochází k šikaně a týrání klientů. Odvětil jsem jí, že o tom nic nevím,“ vypověděl Baran. Zmínil se také o tom, že si zaměstnankyně stěžovala na přístup svých kolegyň. „Že je na ni paní vrchní sprostá, a že i holky z pobytového patra se k ní chovají špatně. Všechny je v té stížnosti jmenovala. Řekla také, že podá výpověď,“ dodal Baran s tím, že následující pracovní týden se dozvěděl, že nastoupila na nemocenskou a vstoupila do odborové organizace.

Hádka

Baran podle svých slov stížnosti prověřil. Ke vztahům na pracovišti konstatoval, že došlo k porušení etického kodexu a nevhodného chování mezi zaměstnanci. „Tato výtka směřovala na špatné interpersonální vztahy, nikoliv jako porušení směrnic při styku s klienty,“ zdůraznil Baran, podle kterého se zaměstnankyně nevhodně pohádaly na chodbě před klienty. Co se týká týrání klientů, nic takového během prověřování podle Barana nevyšlo najevo.

Ředitel Slunečnice se také vyjádřil k videonahrávkám, které novináři zveřejnili na sociálních sítích. Některé klienty poznal podle hlasu nebo jména. „Například si vzpomínám na paní …. Ta byla plačtivá. Byla stižena zhoršeným zdravotním stavem, nepamatovala si, co bylo před deseti minutami, měla také problém s alkoholem. Tuto paní reportérka vyzývala, aby svědčila,“ řekl Baran.

Žaloba

K žalovaným činům mělo docházet od května 2017 do května 2019. Některým seniorkám bylo i více než devadesát let. „Zle s nimi nakládaly tak, že se k nim chovaly agresivně a nepřátelsky. Oslovovaly je těmi nejhrubšími výrazy, křičely na ně, tykaly jim. Při provádění osobní hygieny jim vytýkaly, že smrdí, že je musí přebalovat. Přitom s nimi bezdůvodně a hrubě manipulovaly. Zcela svévolně a bezdůvodně je nutily k rychlé konzumaci jídla,“ uvedla na adresu pečovatelek státní zástupkyně, která v obžaloby popsala situace, u nichž podle ní došlo k porušení zákona.

„Z důvodu opakovaného zvonění ji na lůžku fyzicky napadla tak, že ji rukama uchopila pod krkem a způsobila jí podlitiny. Poté, kdy si rodina na její jednání stěžovala, mstila se jí a byla na ni o to víc nepříjemná a vulgární,“ popsala žalobkyně jeden z údajných činů.

„Hrubě ji ponížila tím, že jí na chodbě zařízení stáhla pleny a obvinila ji, že stolicí znečistila WC,“ stojí v dalším bodě obžaloby.

„Podtrhla jí kolečkové křeslo, na které chtěla poškozená usednout, v důsledku čehož upadla na podlahu. Poté odmítala její prosby, aby jí pomohla vstát. Nechala ji plazit se ke křeslu. Volání o pomoc se jen smála. Křičela po ní, aby vstala sama, až poškozené nakonec pomohl vstát jiný člen personálu,“ uvádí obžaloba, ve které jsou zmíněny i další případy.

Obě pečovatelky vidí za vším pomstu jejich bývalé kolegyně. „Přišla z druhé budovy, kde ji nechtěli. Chtěla měnit systém práce, který jsme měli zaběhnutý. Máme vést klienty k samostatnosti a soběstačnosti co nejdéle. Trvá to déle než dělat věci za klienty, jak to chtěla ona. U klientek byla velmi oblíbená, protože za ně dělala všechno. I to, co sami zvládnou. Působila, že je matka Tereza všech seniorů. Objímala je a říkala, že si je vezme domů. Ten klient se pak na to upne, a to není dobře,“ uvedla již dříve jedna z obžalovaných s tím, že proti kolegyni sepsaly petici. „Prohlásila, že nás zničí,“ dodala.

Hlavní líčení pokračovalo čtením dalších výpovědí, u některých svědků je však podle soudu nutná osobní účast. Kdy bude vynesen rozsudek, není jasné.