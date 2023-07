Internetový producent, influencer a modrátor Kamil Bartošek alias Kazma Kazmitch se po malé odmlce vrací na scénu. Tentokrát s filmem Onemanshow The Movie, který má premiéru 17. srpna. Některá multikina hlásí vyprodáno už 24 hodin po spuštění předprodeje vstupenek.

Kazma Kazmitch, vlastním jménem Kamil Bartošek a jeho ONE MAN SHOW, 18. května 2022 v Ostravě. | Foto: Deník/Vladimír Pryček

Podle Kazmy jde o utajovaný projekt, na kterém jeho tým pracoval více než čtyři roky. V Česku se nejdříve na reklamních billboardech objevily bílé znaky na černém podkladu a na sociálních sítích se začalo spekulovat, že jde o připravený krok Kazmy Kazmitche k novému projektu, což se zanedlouho potvrdilo.

Kdo je Kamil Bartošek?

Kamil Bartošek, známější pod pseudonymem Kazma Kazmitch, se narodil 26. května 1985 v Kroměříži. V českém showbusinessu se zapsal především jako internetový producent, moderátor a influencer. Známý je svými projekty, s nimiž začal jako moderátor pořadu One Man Show na internetové televizi Stream.cz. V roce 2015 změnil koncept pořadu a proměnil jej v produkci velkolepých show se žlutým trojúhelníkem v logu.

Ačkoliv premiéra k připravovanému filmu Onemanshow The Movie bude až za měsíc, předprodej vstupenek začal už 17. července. Ostravská kina mají podle rezervačního systému premiéry vyprodány. U pozdějších časů zatím zbývá několik posledních míst. Dům kultury Poklad v Ostravě-Porubě, kde Kazma v letním amfiteátru vystoupil už loni, vypsal dvě promítání v letním kině. „Myslím, že lidé si půjdou zážitek z tohoto filmu vychutnat spíše do klasického kina. My máme vypsaná dvě promítání a každé má kapacitu 1200 osob, takže místa ještě máme,“ řekla Deníku mluvčí Pokladu Tereza Zgabajová.

Předem připravené promo k filmu vyvrcholilo na letošním Karlovarském filmovém festivalu, kde Kamil Bartošek způsobil poprask a vystřelil si z předních českých herců, organizátorů festivalu a novinářů. „Smrdělo to hned, ne?“ přivítal přítomné na tiskové konferenci k filmu Poslední zákop.

Snímek měl natočit režisér Andy Fehu a v rolích nacistů se měli objevit Jiří Bartoška, Ondřej Sokol, Hynek Čermák, Jiří Langmajer a Kryštof Hádek. Všichni hvězdní herci se sice jednoho natáčecího dne opravdu zúčastnili, ale o tom že jde o podvrh, údajně neměli tušení. Tisková konference k válečnému filmu se tak proměnila v oznámení o premiéře nového filmu z dílny Kazmy.

K jeho nejznámějším projektům patřil například happening na Mistrovství světa v hokeji 2016 v Rusku, na které se český moderátor měl dostat nelegální cestou. Celou akci Kazma začal tím, že se schoval se svým komplicem ve výstavním voze automobilky Škoda v Mladé Boleslavi, s nímž se dostal až na mistrovství světa v Rusku. Kazma se navíc převlékl do kostýmu tamějšího maskota – Lajky, přičemž ten pravý se ovšem nacházel někde jinde. Zpozoroval také prezidenta Ruské federace a neodolal pokusu ho jít pozdravit. Na webových stránkách Stream.cz, kde bylo zveřejněno, má nyní video 2,8 milionu shlédnutí.

Na jaře 2017 se Kamil Bartoška rozhodl nabourat natáčení televizního pořadu Prostřeno, které vysílá televize Prima. Kazma nechal obsadit soutěžícího, který ztvárnil psychicky nemocnou osobu, kterou hrál amatérský herec Karel Ondrka. Ten měl po celou dobu reality show v uších sluchátko a poslouchal pokyny Kazmy a produkčního týmu One Man Show, což je moderátorova produkční společnost. Později vyšlo najevo, že šlo o „reality show na druhou“ a tento Kazmův projekt se tak stal nejúspěšnějším a nejsledovanějším videem. K dnešnímu dni má 5,1 milionu shlédnutí.

Je tak otázkou, co stojí za připravovaným filmem českého moderátora a producenta. Jedno je ale jisté - o obyčejný film nepůjde.