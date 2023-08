Při spuštění předprodeje na film internetového producenta, influencera a moderátora Kamila Bartošky alias Kazmy bylo během 24 hodin ve většině kin vyprodáno. Premiéra Kazmova nového filmu předčila očekávání i u ostravských prodejců vstupenek.

Do kin vstoupil snímek Onemanshow The movie, 17. srpna 2023. | Video: Deník/Kateřina Součková

Snímek Onemanshow: The movie měl pro „vyvolené“ předpremiéru už v úterý. Obyčejní „smrtelníci“ mohli film shlédnout až od čtvrtku a měli velká očekávání.

„Myslím, že tím filmem něco jen začne, a že to bude pecka jako vždy,“ pronesl před představením jeden z návštěvníku ostravského kina Cinestar.

Lákavá premiéra

Premiéra Kazmova nového filmu předčila očekávání i u ostravských prodejců vstupenek. „Nepamatuji si, že by byl o film tak vysoký zájem, jako je o ten Kazmův už v předprodeji. Z hlediska zájmu jsme si ale všimli záhady, že lidé chtějí vidět film hned první den. Na ty další už zájem kolísá,“ uvedl Jan Bradáč, šéf kin Cinestar.

VIDEO: Už jste ho viděli? Další výstřední auto brázdí ulice Ostravy

Ostravské představení během čtvrtečního dopoledne bylo vyprodáno a obecenstvo tvořili návštěvníci všech věkových kategorií. „U Kazmy nikdo nikdy neví, co má očekávat, tak uvidíme, co se z toho vyvrbí,“ uvažoval před ostravskou premiérou návštěvník Petr.

Soutěž o 22 milionů korun

Po všech projektech, které už Kazma za sebou má, se od filmu dalo očekávat téměř cokoli. Proto nikoho nepřekvapí, když po příchodu do kina dostane každý kartičku se známým logem Onemanshow a s qr kódem, který návštěvníka odkáže na hru o 22 milionů korun. Indicie ke schovanému sejfu plnému peněz může každý hledat přímo ve filmu.

Zdroj: Youtube

Samotný snímek si pak každý návštěvník zhodnotí sám. Jelikož jde o mix klasické formy onemanshow a běžného hraného filmu. Jak je na konci snímku zmíněno, i se smyšlenými postavami, které s realitou nemají nic společného. I to se dá vnímat s velkou nadsázkou.

Stominutový film je přehlídkou promyšlených kroků, díky kterým je Kazma známý. V Onemanshow: The movie ale nechybí ani citlivá stránka s odkazem na rozchod Kazmy s jeho bývalou přítelkyní Andreou Kalousovou, které snímek věnoval jakousi nenápadnou omluvu. Hra na city si však u návštěvníků našla své příznivce.

Policie u Jistebníku zabránila bitce 170 fotbalových chuligánů z Polska

„Nám se to moc líbilo! Zasmály jsme se a je to přesně to, co jsme od toho čekaly. Kazma je prostě Kazma,“ shodla se po představení pětice kamarádek, které na film vyrazily. Našli se i takoví, kterým se líbila jen část. „Za mě super, když se řekne Onemanshow. Ale takové ty scény, které byly na city, byly jako by si hrál na nějakého bílého rytíře. Chápu tu pointu, ale bylo to navíc,“ zhodnotil snímek návštěvník Daniel, který také zavítal na film s několika kamarády.

Klíč? Běžná věc

Ještě před premiérou kolovaly informace, že projekci bude hlídat ochranka, nebo že film lze spustit v kinech jen pomocí klíče, aby se zabránilo pirátským kopiím. To je ale podle šéfa Cinestaru běžná věc. „Já nechci Kazmovi brát jeho úžasnou schopnost oblbovat lidi - v dobrém slova smyslu. Klíč je standardní ochranou filmu, pokud o to producent stojí. Slouží k tomu, aby kino mohlo hrát daný film ve vybraném čase nebo období, které je mezi kinem a distributorem smluveno v dohodě,“ vysvětluje Bradáč.

Například snímky z americké produkce už bez klíče žádné kino nedostane. Speciální ochranka v sálech, která měla být součástí každé projekce Onemanshow: The movie, se taky nekonala. „Ochranku, která s pistolí za pasem bude kontrolovat, zda si film někdo nenatáčí, u nás návštěvníci nemusí očekávat. Na to nemáme finanční možnosti. U nás to kontrolují uvaděči i v průběhu filmu,“ ujišťuje šéf kin Cinestar.

Nebezpeční vlci v Beskydech? Lidé už se nebojí pouze o ovce, ale i sami o sebe

Velký zájem o snímek Kazmy v kinech, je ale podle Bradáče jen nárazový a lidé mají zájem jen o první dny, kdy se bude film promítat. „Letošní rok je co se týče návštěvnosti krizový, i když máme za sebou letní vzedmutí se snímkem Barbie a Oppenheimer. Pořád je to jen látání díry v lodi, do které dost teče,“ uvedl k zájmu o snímky v kinech Jan Bradáč. Podle něj by bylo třeba, aby se trh choval klidněji. „Nyní je to spíše brzda a plyn. Avatar jsme do letoška hráli asi tři měsíce a Top Gun: Maverick pět měsíců. O Barbie, Oppenheimer nebo Kazmovu Onemanshow je sice velký zájem při premiérách, ale my potřebujeme, aby lidé chodili do kina kontinuálně,“ dodal Bradáč.

Humbuk v Karlových Varech

O Kazmově snímku ze začalo mluvit už na letošním Karlovarském filmovém festivalu, kde si hlavní producent filmu Kamil Bartošek „vystřelil“ z předních českých herců a organizátorů festivalu. Ti, kteří přišli na tiskovou konferenci k filmu Poslední zákop, se najednou objevili na představení snímku Onemanshow: The movie.

Zdroj: Youtube

Snímek měl natočit režisér Andy Fehu a v rolích nacistů se měli objevit Jiří Bartoška, Ondřej Sokol, Hynek Čermák, Jiří Langmajer a Kryštof Hádek. Všichni hvězdní herci se sice jednoho natáčecího dne opravdu zúčastnili, ale o tom, že jde o podvrh, údajně neměli tušení. Tisková konference k válečnému filmu se tak proměnila v oznámení o premiéře nového filmu z dílny Kazmy. A jak celé natáčení se slavnými herci probíhalo, se návštěvníci dozví i v kinech.