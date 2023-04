Kdo by ale čekal, že jich nejvíce bude v Ostravě, je na omylu. Zde se měří pouze v městské části Třebovice. U zrodu stál tehdejší starosta František Šichnárek. „Zkoušeli jsme různé věci. Zpomalovací retardéry a všechno možné, u občanů se to ale nikdy nesetkalo s oblibou. Zastavení a rozjezd dopravy navíc není zrovna ekologický,“ řekl Deníku Šichnárek, kterému se po dlouhém úsilí podařilo před několika roky prosadit úsekové měření. „Přineslo to výrazné zklidnění,“ pochvaloval si. Jen vloni se na pokutách v tomto úseku vybralo přes milion korun, které putovaly do kasy ostravského magistrátu.

Řidiči pozor, u Ostravy měří nenápadný samoobslužný radar, tohle je on!

Třebovice provoz radarů dotují. Jak ale někdejší starosta dodal, od magistrátu na druhé straně vidí podporu různých projektů. Radní a zastupitelé Třebovic každým rokem výdaje na měření schvalují. Ruku „pro“ zvedají i ti, kteří neudrželi nohu na plynu a museli zaplatit pokutu.

Tunel

Na Ostravsku se měří také v klimkovickém tunelu na dálnici D1, kde se situace každým rokem zlepšuje. V úseku s maximální povolenou rychlostí osmdesát kilometrů v hodině zde vloni zaznamenali více než 75 tisíc přestupků (o rok dříve to bylo téměř 83 tisíc prohřešků). Výše loňských pokut dosáhla bezmála padesát milionů korun. Na rozdíl od předchozích let se zvyšuje počet zaplacených pokut.

Mnozí hříšníci, zejména z Polska, na výzvy k zaplacení v minulosti nereagovali. Nyní se ale situace změnila. Důvodem je i úprava zákona, na základě které lze pokuty vymáhat. Pokud při kontrole vozidla vyjde najevo, že řidič má neuhrazený dluh, lze mu v krajním případě vozidlo zajistit.

Úsekové měření: Past na řidiče, či nutnost? Přehled radarů na Ostravsku

„Provedeme lustraci, a pokud zjistíme u řidiče nedoplatek, tak ho vybereme. Platbu může provést v hotovosti nebo platební kartou,“ uvedl vedoucí Speciálního oddělení dohledu Morava Patrik Slíva z Policie ČR. Když motorista odmítne zaplatit nebo nemá hotovost, policisté vozu odeberou registrační značku. Další možností je zajištění auta technickými prostředky. Většina motoristů, mezi nimiž převažují cizinci, však raději zaplatí.

Další města

Největší zkušenosti s úsekovým měřením, a to od roku 2014, mají v Odrách na Novojičínsku, kde se měří v Hranické ulici. Postupně se přidávala i další města. Například v Hlučíně se oboustranně měří hned ve dvou ulicích, a to Celní a Ostravské. Na první z nich vloni zaznamenali bezmála 6800 překročení rychlosti, na druhé 1600 porušení předpisů. Rekordmanem je řidič, který v úseku, kde je povolená padesátikilometrová rychlost, měl na tachometru 110 kilometrů v hodině. Hlučín se chystá na spuštění dalšího měřeného úseku, a to v Darkovičkách. „Další lokalitou, kde by mělo být prováděno úsekové měření, je ulice Vřesinská. Předpokládaný termín instalace a spuštění je červen či červenec 2023,“ řekla Deníku mluvčí hlučínské radnice Kristina Skulinová.

S úsekovým měřením mají dobré zkušenosti také v Českém Těšíně, kde se měří ve Frýdecké ulici. Nejvíce měřených úseků se v rámci Moravskoslezského kraje nachází v Havířově. „V současnosti jsou provozována tři úseková měření v Ostravské ulici ve směru z Havířova na Ostravu, v Dělnické ulici ve směru z centra města na část Prostřední Suchá a obousměrně v ulici Padlých hrdinů v Životicích,“ vypočítala pro Deník mluvčí Havířova Rosalie Seidl Pokorná. Motoristé, kteří v těchto místech překročili rychlost, vloni zaplatili více než šestnáct milionů korun.