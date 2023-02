Navzdory spekulacím, které lidé zmiňují, mezi nimi nebude předseda ostravské buňky ANO Richard Vereš, který nedávno z důvodu kumulace funkcí rezignoval na post zastupitele Ostravy. Je otázka, jak by se zachoval, vědět, co se stane – a s vidinou možného křesla primátora, ale to teď není předmětem diskuze. Toto je pět favoritů s největšími šancemi navléci si přes hlavu primátorský řetěz.

Martin Bednář (narozen 1974)

Martin Bednář (ANO)Zdroj: ANO

Starosta Ostravy-Jihu je nejočekávanějším kandidátem na post nového primátora Ostravy, komplikací může být, že ANO nechce změnami ve vedení města ovlivnit dění v obvodech. Starostou Jihu je od roku 2014, zastupitelem města od roku 2018. V minulém volebním období vykonával na městě funkci radního.

Lucie Baranková-Vilamová (1984)

Lucie Baránková Vilamová (ANO).Zdroj: Deník/Petr Jiříček

Druhou kandidátkou s reálnou šancí vést město je starostka Poruby Lucie Baránková-Vilamová. V zastupitelstvu obvodu je od roku 2014, v zastupitelstva města usedla o čtyři roky později. Starostkou Poruby je od roku 2019. Sluší se zmínit, že by šlo historicky o vůbec první ženu v čele Ostravy.

Hana Tichánková (1968)

Hana Tichánková (ANO).Zdroj: Deník/Petr Jiříček

Tichá voda břehy mele? V případě Hany Tichánkové by odpadla „starost“, komu předat vedení obvodní radnice. Na Jihu sice byla poslední dvě volební období místostarostkou, od podzimních voleb už ale není ani v zastupitelstvu obvodu. Zastupitelkou Ostravy je od roku 2018.

Petr Veselka (1963)

Petr Veselka (ANO).Zdroj: Hnutí ANO

Starosta Moravské Ostravy a Přívozu je v zastupitelstvu města i centrálního obvodu od roku 2014, až v roce 2021 ale výrazněji upoutal pozornost, když po odchodu starostky Zuzany Ožanové přebral funkci jako hnutím navržený kandidát (jenž funkci na podzim obhájil před voliči). Bude se historie opakovat?

Karel Malík (1981)

Karel Malík (ANO).Zdroj: Deník/Petr Jiříček

Nepočítáme-li neuvolněné radní Ondřeje Němečka s Miroslavem Otiskem, je Karel Malík jediným náměstkem za ANO, který zůstává v nejužším vedení města. Někdejší manažer Provozu Hlubina v Dolních Vítkovicích byl poslední čtyři roky radním, od podzimu má coby náměstek na starosti veřejné zakázky a majetek.