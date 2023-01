Postavili je (letos poprvé) krajští profesionální hasiči z HZS MSK. Jejich umístěním do krajských středních škol odpadla krajskému úřadu zdlouhavá administrativní činnost, například uzavření smluv na pronájem prostor.

Jedná se de facto o nafukovací stany, kterí hasiči běžně využívají jako týlové zabezpečení jednotek i složek integrovaného záchranného systému při dlouhotrvajících zásazích či cvičeních. „Nasazeny mohou být i v případě nutné krátkodobé evakuace. Stan včetně kompletního vybavení je převážen v samostatném kontejneru,“ podotkl mluvčí hasičů Jakub Kozák.

Pro potřeby zajištění činnosti volebního štábu je stan vybaven pevnou podlahou, sedacími soupravami, osvětlením i vytápěním. Po dobu prvního kola voleb budou na místě k dispozici vždy dva hasiči pro případ nutné technické podpory. „Ta může spočívat například v doplňování paliva do vytápění nebo úpravu tlaku v nosných konstrukcích stanu,“ upřesnil Kozák.

„Volit zde mohou lidé, kteří jsou v karanténě a izolaci kvůli covidu-19. Všechna takzvaná drive-in volební stanoviště se otevřela dnes, ve středu 11. ledna, v 8 hodin a svůj hlas v prvním kole prezidentské volby tam nemocní voliči mohou odevzdat do 17 hodin,“ sdělila Miroslava Chlebounová z odboru kanceláře hejtmana kraje.

Hlasování na drive-inech zajišťují tříčlenné komise krajského úřadu. „Samotné hlasování vypadá stejně jako v minulých letech – volič nevystoupí z vozidla, pouze přes okno prokáže totožnost, státní občanství a izolaci či karanténu kvůli covidu-19, popřípadě podepíše čestné prohlášení. Po zápisu do seznamu oprávněných voličů obdrží úřední obálku a podle potřeby i hlasovací lístky a z vozidla vhodí do volební schránky svůj hlas,“ doplnila Chlebounová.

Lidé s covidem, kteří ze závažných důvodů nemohou přijet ani na drive-in, mohou do zítřejších 20 hodin zdarma požádat krajský úřad na lince 800 023 800 o volbu do zvláštních přenosných volebních schránek. Do úterního večera o tento způsob prezidentské volby požádalo 9 lidí.

Sčítat hlasy voličů z drive-inu a odevzdané do přenosné volební schránky bude po uzavření volebních místností v sobotu 14. ledna sčítací komise krajského úřadu.

Druhé kolo tohoto systému volby prezidenta proběhne 25. ledna 2023 a také v tomto případě bude vybavení hasičů na drive-in stanovištích nasazeno ve stejném duchu.