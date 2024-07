Kdy se uskuteční slavnostní poklepání základního kamene a která osobnost přitom nebude chybět? Proč město zahájilo hloubení stavební jámy až nyní? Na základě jakých parametrů bude Ostrava čerpat dvoumiliardový úvěr od EIB? Co všechno chystaný koncertní komplex nabídne? Kdy začne samotná stavba a kdy má být hotovo?

Hloubení stavební jámy pro koncertní síň, coby přístavby Domu kultury města Ostravy, začalo ve čtvrtek 27. června. Město už dříve avizovalo, že tento krok schválí až ve chvíli, kdy bude mít stoprocentně zajišťované financování stavby. A to už má. „Jinak bychom podstupovali riziko, že se něco zasekne a Ostrava bude mít velké přírodní koupaliště,“ glosoval několikrát situaci investiční náměstek primátora Břetislav Riger.

Hloubit by se jáma měla do listopadu tohoto roku. Následovat budou práce na zakládání objektu samotné koncertní síně, jejíž stavba má být hotová do konce roku 2027. V této souvislosti je na pátek 19. července – pro mnohé může být záchytným bodem, že půjde o třetí den festivalu Colours of Ostrava – připraven slavnostní ceremoniál s poklepáním základního kamene koncertní síně. Do Ostravy by na tuto slavnostní chvíli měl dorazil i sám Steven Holl.

„V rámci programu vystoupí Janáčkova filharmonie Ostrava pod taktovkou budoucího šéfdirigenta Daniela Raiskina, která přednese skladbu Bedřicha Smetany Má vlast,“ uvedla mluvčí města Gabriela Pokorná s tím, že základní kámen stavby pochází z lomu v Mrakotíně.

Nejdřív peníze, potom stavba