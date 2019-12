V únoru 2013 došlo k výbuchu v domě ve Frenštátě pod Radhoštěm. Způsobil ji nájemník Antonín Blažek, který se tímto způsobem pomstil sousedům, s nimiž měl spory. Svůj čin detailně naplánoval.

Osudného dne po půlnoci ve dveřích hlavního i bočního vchodu zalomil klíče, aby se nikdo nemohl dostat ven. Ve svém přízemním bytě pustil plyn. Poté se přesunul do suterénu domu. Zde demontoval kuželový ventil hlavního uzávěru plynu.

Při následném explozi zemřelo pět nájemníků, šestým byl samotný Blažek. Podle policistů mohly být následky ještě tragičtější, kdyby Blažka nepřistihl jeden z obyvatel domu. Nájemníka probudily podivné zvuky, vzápětí ucítil plyn. Když otevřel dveře, zahlédl Blažka. Zeptal se ho, co v takovou hodinu dělá na chodbě. Blažek odpověděl: „To máte za to!".

Výbuch domu ve Frenštátě pod Radhoštěm

Pak vstoupil do svého bytu a domem otřásl mohutný výbuch. Jak konstatovali policisté, kdyby soused Blažka nevyrušil, zemní plyn by se dostal až do nejvyššího patra. Následná exploze by měla nedozírné následky. „Mohlo dojít k naprosté destrukci. Obětí by zřejmě bylo více, a to i ze sousedního domu," uvedli policisté.

Msta stála i za zločinem, který se odehrál v září 2006 v centru Ostravy a Havířova. Bývalý ředitel havířovských technických služeb Pavel Slíva v průběhu dvou hodin zastřelil advokátku technických služeb a místostarostu Havířova.

Důvodem byly zřejmě spory kolem akcií Technických služeb Havířov. Více než dva roky se domáhal finančního vypořádání za své akcie technických služeb. Slíva, který byl přesvědčen, že ho město neprávem připravilo o peníze za tyto akcie, napsal před smrtí dva dopisy na rozloučenou.

K prvnímu zločinu došlo v poledne v Jurečkově ulici v Ostravě. Slíva zde navštívil advokátku. Zabil ji v budově, kde měla kancelář. Poté odjel do Havířova, kde jednalo zastupitelstvo. Tam zastřelil místostarostu Havířova. Nakonec obrátil zbraň proti sobě. Slíva působil naprosto klidně. Vše měl podle svědků tragédie dopředu promyšlené, čekal jen na příležitost.