Coloursy jsou tady, návštěvníci plní kempy v Ostravě. Podívejte se, co nabízí

/VIDEO, FOTO, PŘEHLED CEN/ Návštěvníci Colours of Ostrava se začínají sjíždět do moravskoslezské metropole. K ubytování mohou využít i čtyři oficiální kempy. V některých rozloží vlastní stan, jinde si vlezou do vybaveného „bejváku“ pro pět v součtu za 14 tisíc korun. Podívejte se, jak to vypadá uvnitř.

Do Ostravy dorazili první kempaři na festival Colours of Ostrava | Video: Deník/Petr Jiříček