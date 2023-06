/FOTOGALERIE/ Sociální sítí Facebook prolétla zpráva, že se v ulici Horní u prodejny nábytku Möbelix v Ostravě bude otevírat fastfoodová restaurace. Lidé se hned rozdělili na odpůrce a příznivce.

Výstavba nového fastfoodu v Ostravě budí rozpaky i nadšení, 26. května 2023. | Video: Deník/Kateřina Součková

„Dubina - naproti Möbelixu začínají stavět KFC,“ znělo u příspěvku ve facebookové skupině Ostrava. O tom, co se na pozemku opravdu plánuje postavit, se Deník informoval přímo u Úřadu městského obvodu Ostrava - Jih.

„Zřizovatel stavby nás kontaktoval s tím, že zde vyroste restaurace s rychlým občerstvením, a to včetně drive-thru, tedy prodejem z okénka přímo do auta,“ uvedla mluvčí obvodu Ostrava-Jih Gabriela Gödelová.

Bývalou zelenou plochu, která stojí u křižovatky ulic Václava Jiříkovského a Horní, už v současné době upravují bagry a lemuje ji oplocení. Firma AmRest, která je provozovatelem poboček KFC, se k možné budoucí provozovně odmítla v této chvíli vyjádřit, což je ale z marketingové strategie v těchto případech běžné.

Místo zelené plochy fastfood

Na facebookové skupině si lidé hned vytvořili názor. „Je málo fastfoodových sr** k jídlu, jen do toho, Češi už za bachratými a nemocnými Amíky nezaostávají. Jen houšť,“ nebo „Když nevíš, kde v Ostravě něco postavit, dej to na Dubinu, tam se to ztratí v davu,“ znělo na sociálních sítích. Našli se ale takoví, kteří by rychlé občerstvení uvítali.

Vzhledem k tomu, že nejbližší fastfoodová restaurace je u obchodního centra v Ostravě-Zábřehu, dá se očekávat, že o takový podnik bude zájem. Někteří okolní obyvatelé výstavbu fastfoodu oceňují, jiní ho odmítají s tím, že nejde o zdravou stravu.

„Upřímně z toho nejsem nadšená. Nepatřím mezi příznivce těchto stravovacích zařízení a pokud to tady bude, nebudu tam chodit,“ svěřila se Nikola Šajtarová, maminka na mateřské dovolené, která se do této městské části nedávno přistěhovala. Jiný názor na to má obyvatel Ostravy-Dubiny Jan Vican: „Raději ať tady je několik baráků, které nám něco přinesou, než aby tady byla zbytečná volná plocha,“ řekl.

Podle informací Deníku, by se podnik měl otevřít letos v září.