/FOTOGALERIE/ Zelenou plochu u křižovatky ulic Václava Jiříkovského a Horní v Ostravě nahradila nová pobočka rychlého občerstvení KFC. Jde o první fastfood v městské části Dubina. Prvních 100 zákazníků čekal kyblík kuřecího masa zdarma.

Otevření restaurace rychlého občerstvení KFC na Dubině, 6. listopadu 2023 Ostrava. | Video: Deník/Kateřina Součková

„Ostrava je dlouhodobě město, kde postupně otevíráme ve všech městských částech naše restaurace. Ostrava-Dubina byla pro nás vhodným místem jak pro zákaznický potenciál, tak i z hlediska pozemku,“ uvedl Zdeněk Březina, ředitel rozvoje ve společnosti AmRest, pod kterou řetězec KFC spadá.

Od sedmi do půlnoci

Řetězec rychlého občerstvení si získal svou oblibu u zákazníků zejména kvůli kuřecímu masu, které je zde k dispozici v několika variantách.

Nová pobočka na Dubině nedaleko tramvajové zastávky bude otevřena každý den od sedmé hodiny ranní do půlnoci.

Představila moderní design s otevřenou kuchyní, kde je k dispozici 94 míst sezení včetně Drive Thru, kde si mohou zákazníci objednat jídlo přímo do auta. Nová restaurace nabízí i KFC Collect, kde si mohou zákazníci objednat jídlo předem na určitý čas. Otevřeno bude pro zákazníky od sedmé hodiny do půlnoci.

Nejbližší pobočka KFC byla do této chvíle v Ostravě-Zábřehu u obchodního centra Avion Shopping Park nebo Forum Nová Karolina. „Chybělo to tady, protože když měl někdo chuť na fastfood, tak musel až do Zábřehu,“ uvedl jeden ze zákazníků čekající na otevření.

Na sociálních sítích se však našli i takoví, kteří novou pobočku KFC kritizují a uvítali by místo něj na zelené ploše nové parkoviště.

Sedmá v Ostravě

V České republice bylo první KFC otevřeno v roce 1994 ve Vodičkově ulici v Praze a v současné době stojí již 122 restaurací. V Ostravě jde o sedmou pobočku. Další jsou do budoucna podle ředitele rozvoje v plánu také.

„Ostrava je pro nás vhodná ze strategického hlediska. Máme plány do budoucna a nové pobočky plánujeme na několik let dopředu, ale to prozatím necháme bez komentáře. Nejbližší pobočka se bude otevírat už za 10 dní v Opavě,“ dodal Březina.