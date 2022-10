Petr Veselka (ANO). Zdroj: Externista VLM„Jen ten půdorys je poněkud jiný,“ upřesňuje starosta Petr Veselka (ANO), podle něhož byl zohledněn výrazně lepší volební výsledek jeho hnutí. „Máme starostu a dva místostarosty, Spolu mají místostarostu a dva neuvolněné radní, Piráti jednoho místostarostu a jednoho neuvolněného radního,“ popsal složení Petr Veselka, podle něhož bude rozdělení resortů oznámeno až po ustavujícím zastupitelstvu, které je na programu 24. října.

Stávající koalice v Ostravě pokračuje, dohodu ANO podepsalo i s Piráty

Jednání podle něj proběhla hladce, konstruktivně a v přátelském duchu. „Prioritami je pokračovat v investicích na sídlištích Šalamouna a Fifejdy a zaměřit se ještě více na věci, které občany hodně zajímají – navýšit parkovací místa, zvýšit podíl zeleně, opravit chodníky a cesty. A samozřejmě v závislosti na tom, jak se bude vyvíjet ekonomika, ulehčit život nájemcům bytových a nebytových prostor,“ popsal klíčové úkoly Petr Veselka, který naváže na své desetiměsíční předvolební úřadování.

Jih sází na podání ruky

Už v závěru minulého týdne se dohodli na vedení radnice v Ostravě-Jihu. Oproti minulé trojkoalici vypadlo z kola hnutí Ostravak, vítězné ANO uzavřelo koalici s uskupením Spolu.

Martin Bednář (ANO). Zdroj: Externista VLM„Teoreticky bychom mohli vládnout i sami, což jsme chvíli zvažovali, protože výsledek na to máme, ale nebylo by to správné. Navíc je dobré mít partnera, který pro příště může být silnější a podrží zase on nás. Tvořit trojkoalici nám nicméně nepřipadalo věcně správné, když i tak máme dvě třetiny zastupitelů (30 ze 45, pozn. red.),“ vysvětlil starosta Martin Bednář (ANO), který by si nicméně dokázal představit spolupráci s kýmkoli, nikdo jej nezklamal. „Jistý vliv mělo pochopitelně i složení uzavřené koalice na městě,“ podotkl.

Jistou anomálií v dnešním politickém světě je skutečnost, že na Jihu se zavázali pokračovat v novém složení podáním ruky, nikoli podpisem koaliční smlouvy.

Na radnici ostravského Jihu stvrdili koalici místo podpisem podáním ruky

„Jsme rádi, že jsme uzavřeli dohodu na podání ruky. Je to pro nás více než jakákoliv smlouva,“ komentoval to místostarosta Radim Ivan (Spolu). „Takto jsme se dohodli jak na rozložení sil, tak i na plánu do budoucna,“ dodal Martin Bednář. Počet uvolněných radních se po vzájemné dohodě sníží z dosavadních sedmi na šest. Celkový počet radních, včetně neuvolněných bude jedenáct, a to v poměru 8:3 ve prospěch ANO.

Stejné složení, větší akceschopnost

Lucie Baránková Vilamová (ANO). Zdroj: Externista VLMNa konci minulého týdne bylo jasno také v Porubě, kde stejně jako v centru povede radnici koalice ANO, Spolu a Pirátů. „Do příštího volebního období chceme vstoupit ve stejném modelu, jak tomu bylo dosud. Dobře fungující tým se nemění. A náš tým fungoval opravdu velmi dobře,“ uvedla Lucie Baránková Vilamová (ANO), která zůstane ve funkci starostky druhého nejlidnatějšího ostravského obvodu. Hnutí bude mít i tři místostarosty (Petra Brodová, Miroslav Otisk, Zdeněk Rodek). Jednoho místostarostu budou mít Spolu (Jan Dekický) a Piráti (Martin Tomášek).

V Porubě zůstává stávající koalice ANO, SPOLU a Piráti

Novinkou je složení rady, která bude mít místo jedenácti jen devět členů. Vzhledem k volebnímu výsledku v ní posílí hnutí ANO, které bude mít šest zástupců, Spolu bude mít dva radní a Piráti jednoho. „Od zúžení si slibujeme větší akceschopnost a efektivitu,“ vysvětlila starostka Baránková Vilamová. Ustavující zastupitelstvo v Porubě i na Jihu je na programu 20. října.

Jako první

Richard Vereš (ANO). Zdroj: Externista VLMJako první ze všech radnic – ještě před dohodnutím koalice na městě (ANO, Spolu, Piráti), se dohodli na staronovém fungování ve Slezské Ostravě. Tam pokračuje koaliční spolupráce hnutí ANO a Ostravak a také ODS a Nezávislých. Jasno bylo už v pondělí po volbách! „Myslím si, že naše spolupráce ve Slezské Ostravě za uplynulé čtyři roky přinesla městskému obvodu mnoho pozitivního a není tak důvod k výrazným změnám. Práce všech svých kolegů na radnici si velmi cením,“ uvedl tehdy starosta Slezské Ostravy Richard Vereš (ANO).

Ve Slezské Ostravě vznikla staronová koalice

Cílem Slezské je budovat nové bydlení pro mladé rodiny s dětmi nebo seniory, ale i nová dětská hřiště nebo sportoviště. Mezi priority patří také rozvoj infrastruktury, opravy chodníků a komunikací, modernizace škol nebo revitalizace sídlišť.

Další městské části

V minulém týdnu se dohodli na novém vedení i ve Vítkovicích, kde bude spolupracovat Ostravak, ANO 2011, ODS a SPD. Díky jasným vítězstvím by se v obsazení křesel starosty či starostky nemělo nic měnit v Hošťálkovicích (Jiří Jureček, Občané pro Hošťálkovice), Mariánských Horách a Hulvákách (Patrik Hujdus, Nezávislí), Martinově (Jolana Kavalková, Martinov OK, 75,5 % hlasů!), Michálkovicích (Martin Juroška, Volba pro Michálkovice), Nové Bělé (Lumír Bahr, SNK – Pro Novou Bělou), Nové Vsi (Tomáš Lefner, SNK pro Novou Ves, jediná kandidátka!), Petřkovicích (Ivo Mikulica, ODS), Plesné (Pavel Hrbáč, Vše pro Plesnou), Polance nad Odrou (Pavel Bochnia, SNK Polanka nad Odrou), Radvanicích a Bartovicích (Aleš Boháč, SNK Radvanice a Bartovice, 74,79 % hlasů!), Staré Bělé (Mojmír Krejčíček, SNK Stará Bělá 2022).

Naopak nového starostu budou mít Třebovice, a to po čtyřiadvaceti letech! Ke změně dochází i v Ostravě-Hrabové