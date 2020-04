Pustá kolonáda, otočené židle v kavárně, zavřená restaurace, žádné koncerty ani jiné kulturně společenské aktivity. Tak to vypadá přímo v lázních v Hýlově.

„Klienty nepřijímáme od druhé půlky března. Všichni postupně odjíždějí, poslední to čeká zítra,“ líčí vedoucí fyzioterapeutka Romana. Sanatoria se chystají na péči o seniory z domovů důchodců v regionu (kdyby museli do karantény).

„Hledali jsme místo, kde není moc lidí,“ uvádí v lesním parku před lázněmi Jana z Ostravy s dcerami Evou a Žanetou. Jsou tu vůbec poprvé a volí dobře, jelikož kromě klidu je nad Klimkovicemi navíc nejčistější ovzduší na území mezi Beskydami a Jeseníky.

Sem tam se zde objevuje běžec, anebo cyklista, už vesměs bez roušek, což nyní nově vláda dovoluje při sportovních aktivitách provozovaných individuálně.

MEDVĚDÍ VÝZVA

Hromadně se naopak klimkovické děti zapojují do Medvědí výzvy na procházkách s rodiči (s kamarády kvůli omezení pohybu lidí nesmí) hledají různě umístěné plyšáky.

„Rekord drží holčička, co jich objevila třicet,“ komentuje to učitelka Šárka ze zdejší základní školy. Ta je autorkou zajímavého nápadu na zabavení žáků prvních až třetích tříd za nouzového stavu; inspiraci bere z Irska, kde se to děje rovněž.

„Připadá mi to super, děti jdou, koukají do oken a zahrad a pátrají po medvědech. Ty má doma asi každý. I my je vystavili,“ popisuje Markéta, maminka tří potomků ve věku osmi, patnácti a sedmnácti let. Poněkud v rozporu s protinákazovými opatřeními je nicméně v Klimkovicích tango jednoho páru v altánu zdejšího parku. A místní přidávají i zkazku o až jedenácti lidech pijících tu alkohol, prý to už řeší policisté.

Co se vlastního ochránce pořádku týče, toho má lázeňské městečko s necelými pěti tisícovkami obyvatel teprve od ledna. V dubnu mu přibyla kolegyně. Strážníci tu mají něco jako seznamovací období dávají o sobě vědět, zatím především napomínají či domlouvají.

„Chystáme se teď řešit kouření na zastávkách a dalších veřejných místech,“ varuje velitel Martin, vybavený skutečně profesionálním respirátorem.

Klimkovické náměstí se zdá „mrtvé“ jen naoko. Krámků tu funguje docela dost. „Máme jarní květiny pro radost, aby byla ta karanténa snesitelnější,“ vzkazují v květinářství Florea.

„Nezoufejte!“ přidávají z restaurace U Feldů s tím, že mají otevřeno, prodávají přes ulici obědové menu a (do vlastního) i čepované pivo. V textilu nabízejí obligátní roušky od místních švadlenek. Jsou však za dobrovolné ceny do kasičky.

Grátis dostávají od včerejška všichni zdejší obyvatelé dezinfekci. Město ji má tisíc litrů, podle seznamu domů v jednotlivých ulicích pro ni lidé chodívají do hasičské zbrojnice.

Centrum volného času Mozaika připravuje prostory k náhradnímu ubytování personálu z domova důchodců, kdyby musel do karantény. Jen sbor říkající si Klimkovické Pjenice je nečinný, zpěv formou telekonference přes internet není ono…

STAROSTA

Jaroslav Varga coby starosta je jen rád, že nemusí na operaci. „Už je to lepší, odložil jsem i dlahu,“ vzpomíná na trknutí býkem v době prvních zaznamenávaných případů nákazy COVID-19 v tuzemsku.

Jako relativní nováček v komunální politice se tak učí za pochodu, v nouzovém stavu a ještě se zraněním. „Rehabilituji prací,“ dodává s tím, že původcem úrazu je jedno z mladých dobytčat z vlastního hospodářství.