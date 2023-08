/FOTOGALERIE, VIDEO/ Chátrající jedenáctipatrová budova v Ostravě-Porubě. Legendární stavbu z roku 1970 si vzalo architektonické Projektstudio do parády a vznikla klinika s řadou specializovaných ordinací. Některé jsou již nyní v provozu, další se otevřou v průběhu září a října. V pondělí 14. srpna se klinika Černá perla slavnostně otevřela pro veřejnost.

Slavnostní otevření Černé perly v Ostravě-Porubě, 14. srpna 2023. | Video: Deník/Kateřina Součková

„Pro obvod je otevření Černé perly velkým milníkem v novodobé historii Poruby. Perla léta chátrala a jsme rádi, že znovu ožije. Snad i služby, které místní klinika přinese, budou přínosem pro Porubany,“ řekla na slavnostním otevření starostka obvodu Lucie Baránková Vilamová.

Pět let chátrala, nyní má ikonická stavba Poruby postavená v bruselském stylu nové využití a je epicentrem mnoha specializovaných ambulancí. Rozsáhlá rekonstrukce Černé perly probíhala několik měsíců. Nyní se budova otevřela veřejnosti s klinikou Moravian Premium Care.

Černá perla v Ostravě ožívá. Bezdomovce v porubské legendě vystřídají lékaři

Stala se tak domovem pro fyzioterapii, praktického lékaře, plicní ordinaci, alergologii nebo rentgen s ultrazvukem. „V září otevře kardiologie, neurologie, ortopedie a sportovní traumatologie. A v říjnu stomatologie,“ uvedl Jakub Czudek, provozní ředitel Moravian Premium Care.

Volné kapacity pro pacienty

Ačkoliv se někteří specialisté do Černé perly pouze přestěhovali se zůstatkovou kapacitou, některé ambulance vzniknou nově a budou tak přijímat nové pacienty. Půjde jak o specialisty, kteří mají smlouvy s pojišťovnami, tak i o ty pro samoplátce. „Samoplátecká péče je na pracovišti fyzioterapie. Naše fyzioterapie je vybavena nejmodernějšími přístroji, jako je například vysokovýkonný laser a vysokoindukční magnet. Samoplátecká je ještě neurologie a neurochirurgické konzultace,“ uzavřel Czudek.

Výhledy na Beskydy

Vizuální stránku Černé perly měl na starosti architekt David Kotek. „Dům není památkově chráněný, takže jsme nemuseli dodržet stejnou podobu, jakou měla Černá perla dřív. Nicméně jsme to takto spíš chtěli. Šlo o to, se co nejméně odchýlit od původního tvaru a vize, která tady byla. Doplnili jsme ji například o vertikální listely, které jsou na fasádě. V době stavby se nevyráběly a jsou odkazem na mrakodrapy v Chicagu,“ uvedl architekt stavby.

Zdevastovaná Marica v Porubě má nového vlastníka. Shání peníze na výstavbu bytů

V původním záměru stavby byla i energetická soběstačnost prostřednictvím fotovoltaiky. Ta zatím chybí. „Na fotovoltaickou elektrárnu máme vytvořenou přípravu a nyní čekáme na lepší ceny. Panely musí být vytvořené na míru a poté budou umístěny na východní a jižní straně fasády,“ dodal Kotek.

Dominantou zrekonstruované budovy je i její jedenácté patro, které je lemováno vyhlídkou na Porubu a nedaleké Beskydy. Perla však nebude jediným objektem, který prošel rekonstrukcí.

Proměna lokality

Po dokončení stavebních prací na hlavní budově, dojde k opravám i přilehlých budov, kde vzniknou v budoucnu například i operační sály. Okolí Černé perly se do budoucna má stát klíčovou lokalitou. Podle starostky městského obvodu, bude důležité například vymístění autobusové vozovny do areálu v Martinově, nebo jiné okolní úpravy.

VIDEO, FOTO: Hokejisty vystřídali dělníci. Ostravská RT Torax Arena mění kabát

„Nejde pouze o přemístění autobusů do Martinova, ale o opravu přilehlých traktů, které jsou podstatné. Město například vykupuje přilehlé garáže, které zde hyzdí celou lokalitu,“ řekla na slavnostním otevření starostka Lucie Baránková Vilamová. Podle starostky dojde v budoucnu i k výstavbě tenisové haly a lokalita se tak znovu stane atraktivní. V plánu je také vznik kruhového objezdu u nedaleké křižovatky, která má být s otevřením Černé perly podle starostky ještě vytíženější.