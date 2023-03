Zastupitelský klub ANO v Ostravě opustil další člen. Jako pátý z něj odešel Ondřej Němeček, který má v úmyslu přejít k před časem vyloučenému primátorovi Tomášovi Macurovi. Zároveň jde o dalšího, už čtvrtého ostravského radního - tedy člena nejužšího vedení města, kterého tak bude muset ANO nahradit, pokud dokáže do pozice primátora dosadit svého kandidáta.

Klub ANO v Ostravě opustil pátý člen, Ondřej Němeček, koalice má už jen většinu jednoho. V přiložené fotogalerii najdete snímky všech zastupitelů města Ostravy zvolených v září 2022. | Foto: Koláž: Deník/Lukáš Kaboň, hnutí ANO (se souhlasem)

Ten s dalšími třemi kolegy tento týden založil vlastní klub Nezařazení. Koalice ovládající ostravský magistrát tak bude mít po odchodu Němečka křehkou většinu jednoho hlasu. Podle nově jmenované předsedkyně klubu ANO Hany Tichánkové bude potřeba koalici rozšířit o další subjekt.

Němeček řekl, že se rozhodl klub opustit po vyloučení Macury a jeho náměstkyně Zuzany Bajgarové. "Varoval jsem před tím. Chtěl jsem, aby klub zůstal jednotný. Vnímám to jako neprofesionální a špatně připravený krok. K současnému vedení klubu nemám důvěru," řekl ČTK Němeček. Členem Macurova klubu ještě není, ale má v úmyslu do něj vstoupit. Jednat o tom budou v příštím týdnu. "Mám takové úmysly," řekl komunální politik, který je i v zastupitelstvu Moravskoslezského kraje a obvodu Moravská Ostrava a Přívoz.

Zda jeho příkladu budou následovat další zastupitelé, zatím neví. "Je to pro každého velmi závažné rozhodnutí, kterým člověk může pohřbít svou politickou kariéru. Sám jsem to řešil hodně dlouho," řekl. Domnívá se ale, že klub už zdaleka jednotný není a jednotnost podle něj zmizela vyloučením Macury. "Zatím nás je pět, uvidíme, co bude dál. Vše se podle mého názoru rozhodne během následujícího týdne," uvedl.

Zemětřesení v ostravské buňce hnutí ANO odstartovala prezidentská volba. V ní Macura, podobně jako hejtman Moravskoslezského Ivo Vondrák, veřejně podpořil generála Petra Pavla na úkor stranického šéfa Andreje Babiše. Oba moravskoslezští politici pak hnutí opustili. V případě Macury následovalo jeho vyloučení z klubu. Společně s ním odešly i jeho dvě náměstkyně Zuzana Bajgarová a Kateřina Šebestová a zastupitel Robert Čep. Nyní je následoval Němeček.

Tyto změny ohrožují městskou koalici, kterou tvoří ANO se Spolu (ODS, KDU-ČSL a TOP 09) a Piráty. Po odchodu pěti zastupitelů za ANO se dostala na většinu jednoho hlasu. Tichánková, která se v úterý stala novou šéfkou ostravského klubu a vystřídala Šebestovou, připustila, že jde o obtížnou situaci. Zatím nemá signály, že by klub chtěl opustit další zastupitel.

"Koalice má jen mírnou většinu. Je to obtížná, ale řešitelná situace," uvedla Tichánková. Podle ní nejdříve ostravský sněm musí nominovat nové kandidáty na posty radních místo Macury a jeho kolegů. "Pak bude na řadě otázka na případné rozšíření koalice o další subjekt. Nikdo nechce pracovat v situaci tak křehké většiny," řekla.

Podle ní zatím ale není možné uvést, kdo by mohl být dalším partnerem koalice. V opozici v Ostravě kromě Macurova klubu je ještě hnutí Ostravak s osmi mandáty, SPD se sedmi zastupiteli, Starostové pro Ostravu se čtyřmi mandáty a Ostravská levice má tři zastupitele.