Česko-japonské kulturní centrum má novou adresu. Z Ostravského muzea se přestěhovalo do klubu Atlantik v centru Ostravy. Větší prostory mají zajistit více akcí do budoucna i lepší dostupnost pro návštěvníky.

Česko-japonské kulturní centrum má novou adresu, Ostrava 21. dubna 2023. | Video: Deník/Kateřina Součková

Nejen kulturní centrum, ale i kavárna Heiwa nově obsadily prostory klubu v Ostravě. „Nejsme jen česko-japonským centrem, ale i kavárnou Heiwa. Návštěvníci zde nenajdou náhražky produktů z Číny nebo Koreje,“ vysvětluje předseda kulturního centra Jan Kudla. Projekt ale nevytvářeli za účelem výdělku, a proto jsou všechny produkty bez marže. Náklady zde pokrývají buď z vlastní kapsy nebo z dostupných dotací.

Čepování japonského piva

Pokud už někdo v Japonsku byl a zachutnalo mu tradiční pivo Asahi, může v blízké době ochutnat jedno i zde.

VIDEO: Ostravu ovládlo Japonsko. Samurajové, gejši, saké i pivo Sakuráč

„Pokud přijdou návštěvníci jen do kavárny, mohou ochutnat cokoli, ať už nápoje nebo japonské pochutiny. Čepovat se bude i japonské pivo Asahi, čímž se kavárna stane jednou ze dvou provozoven, kde se toto tradiční pivo čepuje,“ říká Jan Kudla.

Workshopy a kurzy japonštiny

Kromě kavárny je k dispozici i sál, ve kterém se budou konat přednášky, workshopy nebo kurzy japonštiny. Jedna z dílen bude zaměřená na tradiční přípravu japonského čaje, jiná na oblékání kimon.

Od Japonců se příliš nelišíme, říká pořadatel Japonských dnů v Ostravě

„Jsme hrdými majiteli největší sbírky kimon ve střední Evropě. Vlastníme jich kolem 120. Oblékání kimon bude probíhat pravděpodobně každý měsíc v kinosálu,“ vzkazuje předseda centra.

Do Česko-japonského kulturního centra mohou zavítat i ti, kteří se do Japonska chystají. Návštěvníkům zde poradí, jak při takové dovolené ušetřit a co navštívit. Podle Kudly může vyjít čtrnáctidenní cesta do Japonska na 35 tisíc korun, vše ale záleží na ceně letenky.