Jméno otce genetiky Johanna Gregora Mendela je úzce spjato s Hynčicemi, místní části obce Vražné na Novojičínsku. Právě tam se nachází jeho rodný dům. Zdejší expozici by zanedlouho mohla obohatit vzácná kniha.

Mendelův rodný dům ve Vražném-Hynčicích - 30. října 2023. | Video: Deník/Ivan Pavelek

Vendula Horáková, vedoucí rodného domu, připomněla, že v sobotu 24. října se zde konala benefiční módní přehlídka, která přispěje do sbírky. Kniha, která byla vydána při příležitosti 200. výročí narození Johanna Gregora Mendela, je totiž drahá. Stojí 70 tisíc korun.

„Chtěli bychom, aby se stala součástí naší expozice. Tu knihu nám zapůjčili, ale říkala jsem si, by nám měla patřit,“ řekla pro Deník Vendula Horáková.

Vydáno bylo jen 200 kusů. Jedná se o soubor, který obsahuje knihu o životě Mendela, kopie rukopisu, jeho výzkum, kopie dalších dokumentů a také pamětní minci. Faksimile jsou na papíře vyrobeném ve Velkých Losinách s příměsí hrachu. „Chceme, aby v místnosti, kde je křtitelnice a kde byl Mendel skutečně pokřtěn, byla také tato kniha s názvem Mendel. Chceme ji zakoupit," potvrdil starosta Vražného Lukáš Bršťák s tím, že součástí expozice je už kopie matriční knihy.

Knihu má vídeňský kardinál i pražský arcibiskup

„Sbírka trvá půl roku, pevně věříme, že se nám podaří získat dostatek financí. Augustiniáni v Brně, kde Mendel působil, a nakladatelé slíbili, že nám knihu předají při slavnostním ceremoniálu na půdě augustiniánského kláštera. Unikátní sbírkový soubor, jakým kniha Mendel je, již obdrželi vídeňský kardinál Christoph Schönborn nebo pražský arcibiskup Jan Graubner.

Obec Vražné by si mohla dovolit soubor za 70 tisíc korun koupit. „Věříme ale, že tím, jak to prezentujeme, se nám podaří přilákat návštěvníky,“ vysvětlil starosta Lukáš Bršťák.

Rodný Mendelův dům

Podle Venduly Horákové se toho v rodném domě Johanna Gregora Mendela v poslední době hodně změnilo. „Jednou z důležitých věcí je vzdělávací místnost, která vznikla v horní patře a kam zveme základní školy. Na jednoduchých vzdělávacích programech se snažíme dětem ukázat, čím vším Mendel byl, co dělal, čím se zabýval, a hlavně co nejjednodušší formou přiblížit jeho objev genetiky. Hodně lidí ví, že Mendel byl genetik, ale málokdo si umí představit, co vlastně vyzkoumal a co je to zákon dědičnosti,“ popsala Vendula Horáková.

Děti skládají DNA z bonbonů

Do Hynčic jezdí dokonce celé školy, a i když je vzdělávací program určený spíše pro první stupeň, účastní se ho i starší žáci. „Pro děti je ta vzdělávací místnost velmi zajímavá. Už proto, že si tam mohou poskládat DNA z bonbónů. Z toho jsou nadšené, ale snažíme se je učit i o meteorologii, včelařství, zemědělství. Měli jsme tady dokonce najednou dvě stě dětí z Kopřivnice, které jsme rozdělili do čtyř skupin, abychom je zvládli,“ líčí Vendula Horáková.

Mendelův rodný dům má stále širší využití. Již delší dobu je součástí cyklotrasy, která se rozvíjí, využívají ho cyklisté, vysoké školy, firmy, i zájemci o různé oslavy – prostory nabízejí i možnost přespání. Letos v létě ho navštívilo i osm poutníků, kteří putovali v rámci projektu Cesta v Česku. Součástí domu je knihovna, kavárna, muzeum, konferenční místnost i stodola pro větší akce.

Starosta Vražného i vedoucí Mendelova rodného domu se snaží věnovat hodně času propagaci. Měli stánek na veletrhu v Brně, byli na mezinárodní výstavě v Maďarsku, chystají prezentace rodného domu v Německu i ve Francii. „Lidé nás oslovují s různými nápady, ať už jsou to vystoupení zpěváků, povídaní s účastníky pouti do Santiaga. Snažíme se, aby o Mendelově rodném domě bylo slyšet. Přece jen náklady na jeho provoz nejsou malé a věříme, že když vejde do povědomí, ministerstvo a kraj, když budeme žádat dotace, pomohou. Zatím je vidět, že návštěvnost stoupá,“ uzavřela Vendula Horáková.