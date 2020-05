Minimální kontakt, maximální hygienická opatření. Pracovníci Knihovny města Ostravy si zvykají na tak trochu jiný provoz.

Vše probíhá přes výdejní okénko. „Čtenáři si mohou objednat knihy online a pak si je vyzvednout, nebo přichází s papírkem, na kterém mají napsáno, co chtějí. Hodně jich také chodí, že třeba čtou rádi detektivky a chtějí něco vybrat,“ říká Alena Bittmarová z Centra vzdělávání KMO.

„To je ale nejsložitější možnost. Přece jen tady na ústřední knihovně se s lidmi neznáme osobně jako tomu bývá někde na menších pobočkách. Takže můžu něco vybrat, ale pak zjistím, že si paní půjčila jednu knížku předloni, další před měsícem,“ podotýká knihovník Bohdan Volejníček.

Co nejvíce bezkontaktně funguje i vracení knih, buď přes bibliobox nebo knihovníkovi do speciální místnosti, kam má přístup opravdu jen hrstka lidí. Než se totiž knihy vrátí do regálů, musí strávit povinně čtyři dny v karanténě, pak se s nimi teprve může opět pracovat.

Kromě knih je možné si vypůjčit prakticky cokoli z dalšího nabízeného „sortimentu“ – CD, notové sešity či časopisy. Jen stolní hry jsou zapovězeny. Stejně jako samotný přístup do knihovny, což se týká i čítárny, počítačového koutku či studovny.

„Nedovedu si představit, jak bychom naháněli čtenáře mezi regály, aby dodržovali rozestupy. Kniha se musí vybírat. Není to jako když jdete pro mléko a víte, že vezmete polotučné, dáte do košíku a jdete. Nemohli bychom lidi popohánět,“ vysvětluje ředitelka KMO Miroslava Sabelová.

Knihovna také nepřijímá žádné platby, i proto členství zdarma prodloužila do června. Omezen je pak počet výpůjček na pět kusů na osobu. I tak se za první tři dny omezeného provozu dostalo do rukou více jak tří a půl tisícovek čtenářů třináct tisíc knih, naopak téměř osm a půl tisíce jich bylo vráceno.

„Před 4. květnem, kdy jsme otevírali, jsme přitom měli v oběhu sto tisíc knih,“ doplňuje zajímavé cifry Sabelová.

Ta musela narychlo se svým týmem vymýšlet, jak bude knihovna fungovat. Původní vládní opatření totiž slibovala otevření až v červnu, jenže náhle bylo vše jinak a provoz mohl být zahájen už 27. dubna, což bylo nereálné.

„Měli jsme rozplánované jiné aktivity, nějakým způsobem zorganizované lidi. Museli jsme dát dohromady, co máme k dispozici jak z hlediska personálního, tak třeba co se ochranných pomůcek týče. Bylo to opravdu náhlé,“ přibližuje ředitelka.

Týden navíc stačil, aby knihovna otevřela všechny své pobočky kromě dvou, kde však už bylo domluvené například malování. Jiné překážky se neobjevily. A čtvrteční inspekční cesta ředitelky po pobočkách, kam zároveň rozvezla ochranné pomůcky, dopadla pozitivně.

„Chtěla jsem vidět, jak jsou chránění knihovníci i návštěvníci. Nikde čtenáři netrpí omezením provozu, reagují dobře a snaží se opatření pochopit,“ dodává s povděkem ředitelka.