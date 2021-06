Po ranním uzavření mostu přes řeku Odru v Ostravě-Přívoze a následnému kolapsu na objízdné trase do Ostravy, která vede přes Ludgeřovice, Petřkovice a Koblov, zaplavily sociální sítě komentáře naštvaných lidí. Na některé již reagovali i politici.

Uzavřený most přes řeku Odru v Ostravě-Přívoze, 31. května 2021. Ranní situace hned první den uzavírky. | Foto: Deník/Lukáš Kaboň

„Absolutně nechápu délku opravy mostu. Bude se makat i v noci? Proč není provizorní most na „semafor“. Denně najedu 20 – 30 km zbytečně navíc a ztracený čas nepočítám. Nechápu, proč se most neopravil před rokem, kdy každý seděl doma na homeoffice,“ napsal například Petr Mareček, které vyzval politiky, aby se vyjádřili. Vzápětí reagoval primátor Ostravy Tomáš Macura: „Není to stavba města, ani kraje, ani DPO, nýbrž @RSD_oficialni.“