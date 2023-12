Odboráři hutní společnosti Liberty Ostrava se dohodli s vedením firmy na nové kolektivní smlouvě. Podepíšou ji tento týden. Zaměstnancům zůstanou zachované veškeré benefity, o nárůstu mezd se vzhledem k současné situaci firmy ale bude jednat teprve během následujícího půlroku.

Briefing k situaci v Liberty Ostrava na Krajském úřadě Moravskoslezského kraje, 21.prosince 2023, Ostrava. | Video: Deník/Kateřina Součková

Dohodu o uzavření kolektivní smlouvy potvrdila ČTK mluvčí Liberty Ostrava Kateřina Zajíčková. Společnost i s dceřinými firmami zaměstnává 6000 lidí, od minulého pátku zůstávají kvůli zastavení provozu doma.

"Protahujeme stávající mzdy, tam jsme s tím na půl roku nic nedělali. Během toho půlroku uvidíme, jak se bude situace vyvíjet, a podle toho budeme vyjednávat," dodal předseda základní odborové organizace OS KOVO Petr Slanina.

Zaměstnancům zůstane zachováno odstupné až do výše 13 platů. "V kolektivní smlouvě máme dohodu, že kdyby v prvním kvartále museli zaměstnanci ještě zůstat znovu doma z důvodu překážek na straně zaměstnavatele, tak budou doma za 100 procent platu jako teď. Zaměstnavatel se také zavázal, že v prvním kvartále určitě nebude dělat žádné hromadné propouštění, pokud by to nebylo nutné kvůli restrukturalizačnímu programu," řekl Slanina. Dodal, že všechny benefity jinak zaměstnancům zůstávají, tak jak měli.

"Mohu potvrdit, že se Liberty Ostrava a její odborové organizace dohodly na uzavření kolektivní smlouvy na období od 1. ledna 2024 do 31. prosince 2026. Vyjednávání probíhalo efektivně a transparentně. Společnost Liberty Ostrava tak bude moci pokračovat v obchodní strategii a připravovat se na oživení trhu," uvedla Zajíčková.

Liberty Ostrava vyrábí ocel hlavně pro stavebnictví, strojírenství a petrochemický průmysl. Delší dobu ale čelí poklesu poptávky a má problémy platit závazky. Její dodavatel energií Tameh Czech je od minulého týdne v úpadku, svou insolvenci zdůvodnil tím, že mu Liberty dluží dvě miliardy korun. Tameh zastavil huti dodávky energií a obě firmy jsou aktuálně mimo provoz. Zaměstnanci huti se mají vrátit do práce 3. ledna.

Huť chrání před věřiteli moratorium vyhlášené soudem, v lednu ale musí firma zahájit restrukturalizaci. Zástupci Liberty uvedli, že v lednu chtějí znovu uvést do provozu vysokou pec, která je od října v takzvaném teplém útlumu, kdy se udržuje podstatně nižší teplo než při běžném provozu. Od minulého týdne je v takovém útlumu i koksovna.