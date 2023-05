Na dopravní komplikace v okolí obchodního střediska Nová Karolina v Ostravě se musejí od úterý 2. května připravit motoristé projíždějící centrem Ostravy.

Kruhový objezd v ulici Montánní u OC Nová Karolina, Ostrava | Video: Deník/Jaroslav Perdoch

Důvodem je zahájení oprav místní komunikace Montánní, která je spojnici mezi ulicí Na Karolíně a ulicí K Trojhalí vedoucí ke sjezdu do podzimních garáží OC Nová Karolina. K nákupnímu centru se motoristé dostanou objížďkou po ulici 28. října. V ulici Montánní se počítá i s opravou kruhového objezdu. Práce budou rozděleny do tří etap a ovlivní dopravní pohyb v okolí OC Nová Karolina. O co silničáři chystají?

„Frézování povrchu, sanace podkladních vrstev konstrukce vozovky, oprava a kladení obrub, výstavba středového ostrova okružní křižovatky, kladení podkladních asfaltových vrstev a navazující činnosti se dotknou okružní křižovatky na Montánní ulici a vjezdu do ulice Na Karolíně, který dočasně uzavřeme,“ přiblížil výrobní náměstek Ostravských komunikací Petr Uhlíř.

Dopravní omezení úplně znemožní vjezd na kruhový objezd a výjezd z něj do ulice Na Karolíně. Pohyb vozidel z Montánní ve směru na Havlíčkovo nábřeží a zpět zůstane zachován. Na Havlíčkovo nábřeží se bude jezdit po Frýdecké, přes most Miloše Sýkory a po Kostelní ulici.

Objízdné trasy za zcela uzavřenou Montánní ulici povedou k OC Nová Karolina po ulici 28. října. Také směr Slezská Ostrava a Český Těšín svede dopravní značení na 28. října. Informativní dopravní značení řidiči potkají už na ulici Porážkové před křižovatkou s ulicí Těžařskou a dále na kruhovém objezdu na ulici K Trojhalí se sjezdem do garáží pod OC Nová Karolina.

Druhá etapa bude znamenat další omezení na výjezdu na Havlíčkovo nábřeží. Přibudou přenosné semafory. Ve třetí etapě, kdy budou Ostravské komunikace v popsaných úsecích pokládat asfaltové vrstvy, nebude možné na Havlíčkovo nábřeží z Montánní ulice vjíždět vůbec. „Objízdné trasy silničáři vždy vyznačí, stejně jako několik výjimek, se kterými se počítá pro stavební práce v těsném sousedství OC Nová Karolina,“ dodala mluvčí Ostravských komunikací Eva Kijonková s tím, že práce by měly být dokončeny do 30. června.