Záplavami je podle aktuální prognózy Povodí Odry nejvíce ohroženo Bruntálsko a Jesenicko, v Beskydech je situace o něco klidnější, s napětím se ale čeká na to, co přinese páteční noc a hlavně sobota.

V kraji se monitorují hlavně toky Odry, Ostravice a Olše. „Nejsilnější deště se čekají v Jeseníkách, kde se čeká až 150letá voda. Podle předpovědi očekáváme srážky, které pro oblasti Poodří, Opavské pahorkatiny a Ostravské pánve mohou činit až 160 milimetrů na metr čtvereční. Pro Jeseníky to je 270 milimetrů. Pro jejich severní návětrné svahy pak dokonce až 360 milimetrů. Pro Beskydy až 140 milimetrů na metr čtvereční,“ uvedla mluvčí Povodí Odry Šárka Vlčková.

Ústřední krizový štáb varoval lidi před zbytečným hazardem a lovením atraktivních fotek v okolí vodních toků, stejně tak před procházkami v lesích a parcích. Hlavně behem soboty, kdy se má přihnat silný vítr.

Hasiči MS kraje informovali o sobotním uzavření Antošovické hráze za Bohumínem a tím spojené čerpání za pomocí vysokokapacitních čerpadel HZS MSK.

Moravskoslezský kraj má velkou výhodu v množství přehradních nádrží. V důsledku zvýšeného odtoku z přehrad jsou ale toky pod nimi naplněné a hladiny dosahují k 1. povodňovému stupni. Lidé by při pohybu v jejich blízkosti měli být obezřetní, někde hrozí borcení břehů. Záchranáři rovněž varují před riskováním při sjíždění rozvodněných řek.

Třetí stupeň a dost

Meteorologové předpokládají, že v Moravskoslezském kraji vyjma Jeseníků se vodní toky během víkendu dostanou maximálně na třetí povodňový stupeň, tedy stupeň ohrožení. „Situace je klidnější, na některých místech bude pravděpodobně vyhlášený třetí stupeň. Na Novojičínsku se bude jednat o maximálně dvacetiletou vodu,“ hlásí Český hydrometeorologický ústav.

V povodí řeky Opavy se bude jednat o nejvýše padesátiletou vodu. V pondělí ráno mohou povodně ohrozit obydlí v Široké Nivě, Nových Heřminovech, Zátoru, Branticích, Krnově či Úvalnu, v Opavě v městských částech Držkovice a Vávrovice, ve Štítině, v Kravařích-Dvořisku, ve Lhotce, v Děhylově a v Ostravě-Martinově.

Pozor v Petrovicích a Bohumíně

„Na Opavici v Holčovicích, Hynčicích, Linhartovech, Krnově-Chomýži, na Moravici v Břidličné a ve Valšově, na Podolském potoce v Jamarticích a dalších místech,“ doplnila Šárka Vlčková z Povodí Odry.

V podhůří Beskyd budou vodohospodáři monitorovat hlavně řeky Ostravici, Odru a Olši. I zde mohou hladiny vystoupat na třetí stupeň povodňové aktivity. „K přímému ohrožení zástavby může dojít v pondělí dopoledne na Lučině v Bartovicích, na Odře v Ostravě-Koblově, v Bohumíně-Pudlově, na Petrůvce v Petrovicích u Karviné, konkrétně v Dolních Marklovicích a Závadě,“ upřesnila Vlčková.

Primátor města Havířova Josef Bělica svolal jednání Povodňové komise obce s rozšířenou působností Havířov a Povodňové komise města Havířov, jejíž členové převzali konkrétní úkoly. „Jedním z úkolů byla mimořádná kontrola a pročištění dešťových vpustí a odvodnění komunikací, což bylo na území města Technickými službami Havířov provedeno,“ doplnil primátor Havířova.

Magistrát města pak svým občanům doporučil zejména, aby dbali pokynů povodňových orgánů a složek IZS (integrovaného záchranného systému) a vyvarovali se nebezpečného jednání, zejména aby nevstupovali do vodních toků a jejich blízkosti. Kvůli podmáčení půdy a možnosti pádů stromů je nanejvýš vhodné omezit pohyb v parcích a lesoparcích (například Stromovka či lesopark u Merkuru) na území města Havířova. Stromy, kde vznikne akutní nebezpečí škody na majetku a zdraví, je nutné řešit přednostně s hasičským záchranným sborem.

Povodňová komise zasedla také v Českém Těšíně. Tam informovali, že protipovodňové pytle, které má město k dispozici jsou primárně určeny pro hasiče, kteří podle vývoje situace vyhodnocují priority a jsou určeny pro potřeby zajištění veřejných prostor, komunikací a objektů v majetku města a slouží také pro zajištění odvrácení dalších hrozeb a škod, například při ucpání propustků a podobně. Na několika místech, hlavně v Čechách, totiž lidé blokovali telefonní linky hasičů s prosbami o vydání pytlů s pískem.

„Není v silách města ani hasičů, aby předzásobili všechny obyvatele, ale zároveň ujišťujeme občany, že v případě potřeby, po vyhodnocení konkrétní situace, máme k dispozici dostatek prostředků pro odvrácení hrozeb a škod. Zároveň apelujeme na občany, aby se na tísňové linky složek Integrovaného záchranného systému obraceli pouze v případě ohrožení života nebo zdraví, majetku či životního prostředí,“ doplnila českotěšínská pracovnice vztahů k veřejnosti Markéta Fojtíková.

Ve Frýdlantě nad Ostravicí jsou připraveni

Aktuální situaci řeší i ve Frýdku-Místku. „Svolal jsem klíčové pracovníky, abychom probrali a vyřešili všechny otázky plynoucí z nestandardní situace a výstrahy nad extrémními srážkami. Postupujeme dle aktualizovaného povodňového plánu a situaci jistíme,“ ubezpečil primátor města Petr Korč (Naše Město F-M).

Občané měst a ibcí v regionu by si měli dávat pozor pozor na riziko podmáčeného terénu a následných sesuvů, snížení stability, lámání a pády stromů, na průtok vody přes komunikace (nevstupovat a nevjíždět do proudící vody a zanesených míst), na zanesení komunikací a vpustí unášeným materiálem, zhoršený odvod srážkové vody, na sníženou viditelnost za deště a riziko aquaplaningu (neparkovat dopravní prostředky u vodních toků). Lidé by se také měli vyvarovat jízdy lodí v korytě rozvodněného toku a bezprostředním okolí či jízdy autem přes povodňovou vodu. Vyplatí se nehrát si na hrdiny.