Řeč je o bicyklu, kterému se již Deník jednou věnoval. Šlo o kolo, jež podle některých svědků více než rok a půl stálo uzamčené ve stojanu před vlakovým nádražím v Ostravě-Přívoze. Na to, že je pryč, upozornili Deník všímaví cestující.

„Pokaždé, když jsem jel do Brna nebo zpátky, tak jsem kolem něj procházel. Přemýšlel jsem, kdo ho tady nechal. Osud toho kola mě zajímá. Možná byl někdo nemocný, zavřený, nebo cestoval po světě, ale stát se mohlo cokoliv. Nejvíce mě překvapilo, že po celou dobu z něj vůbec nic nezmizelo. Mělo jen vypuštěné zadní kolo. Jako by pro zloděje a vandaly bylo neviditelné,“ řekl Deníku Tomáš Adámek. O to více ho překvapilo, když nyní o prázdninách zjistil, že kolo je pryč. „Tak z toho jsem jelen,“ dodal.

Kolo působilo zachovalým dojmem, mělo pouze prázdné zadní kolo.Zdroj: Deník/Jaroslav Perdoch

Deník oslovil strážníky i Policii ČR, zda u nádraží neřešili bicyklovou krádež. „Nemáme nic hlášeno,“ dozvěděli jsme se od Evy Michalíkové z moravskoslezské policie. Podobná odpověď přišla také od strážníků. Ti kontrolovali i záznamy z otočné kamery, která prostor u nádraží hlídá. Jisté je, že ještě v červenci se netknuté kolo objevilo na záběrech.Již dříve se hlídka snažila zjistit sériové číslo kola. To se jí však nepodařilo. Číslo totiž někdo v minulosti zbroušením znehodnotil. Strážníci pak prověřovali, zda kolo dle popisu a barvy nefiguruje v databázi kradených bicyklů. Nikdo ale jeho krádež nenahlásil. A jelikož kolo bylo řádně zabezpečené, nebyl důvod zasahovat.

Deník se obrátil i na nádražní ostrahu, která však na náš dotaz jen pokrčila rameny. „O kole nic nevíme,“ řekl člen ochranky.Muž s culíkemNičeho si nevšimla ani žena na vozíčku, která prakticky denně bez ohledu na počasí pobývá před železniční stanicí. Deník s ní mluvil již letos v únoru. Tehdy popsala muže, jenž kolo podle ní zamkl. „Na toho muže si vzpomínám. Byl vyšší, měl světlé dlouhé vlasy svázané vzadu do culíku. Už nevím přesně, kdy to kolo zamkl, ale klidně to může být už rok. Vrátil se po zhruba třech měsících a strašně nadával, že mu někdo propíchl nebo vypustil zadní kolo. Odešel a pak už se neobjevil,“ uvedla žena.