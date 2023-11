KOMENTÁŘ: Jako den a noc. Ostrava má letos nádherný vánoční strom, ale jen do chvíle, než se venku setmí…

Vánoční strom v Ostravě na Masarykově náměstí, listopad 2023. Vlevo snímek ze dne příjezdu, vpravo ze dne jeho rozsvícení. | Foto: Koláž Deníku/Lukáš Kaboň, Vladimír Pryček

Skoro to až vypadá, jako by Ostravě nebylo přáno, aby se řeklo: Wow, ten vánoční stromek je boží. Bez toho pověstného „ale“ či dokonce větší kritiky…

Vánoční stromy v centru Ostravy: pravý kontra umělý

Doba umělohmotná pominula. Vánoční stromek, který se na Masarykově náměstí montoval rok co rok mezi lety 2016 až 2020, si oblibu Ostravanů nezískal.

Montování vánočního stromu v Ostravě v roce 2018:

Na Vánoce před dvěma roky se po šesti letech vrátila tradice s živým vánočním stromem. Smrk to byl nádherný, košatý, jedenáctimetrový. Jenže v době covidu se rozsvěcel bez lidí, navíc co čert nechtěl, strom po chvíli praskl a musel se vyměnit. Náhrada zůstala náhradou.

Loni dorazil na Masarykovo náměstí do Ostravy znovu jedenáctimetrový smrk. Tuctový, leč neurazil. K duhu mu budiž to, že se každoročně hledá takový strom, který by stejně musel k zemi, a tak ještě poslouží pro účel nejsvátečnější.

Příjezd vánočního stromu do Ostravy, 2022:

Vánoční strom dorazil do Ostravy, jedenáctimetrový smrk zdobí Masarykovo náměstí

Letos padl výběr na jedli bělokorou, rovněž jedenáctimetrovou. A byla to trefa do černého. Krásný symetrický strom, který lidé obdivovali od samotného příjezdu. Brzy však nadšení vystřídalo rozčarování. Stromy z posledních let, včetně toho umělého, totiž povětšinou spojuje jeden nešvar: nazdobení.

Příjezd vánočního stromu do Ostravy, 2023:

Centrum Ostravy už má vánoční strom. Masarykovo náměstí zdobí půvabná jedle

Jako kdyby ke stromku někdo přišel a zeptal se ho, jak se mu má pomstít. Svislé řetězy bez špetky nápadu tak jinak překrásný strom i letos po setmění zabíjejí. Pravda, mohlo být hůř. Když pracovníci strom z plošiny před víkendem zdobili a s předstihem zkoušeli, jestli svítí, jak má, vstávaly lidem vlasy na hlavě.

Zkouška světel na vánočním stromě letos v listopadu na Masarykově náměstí v Ostravě. Snímek vyvolal na sociální síti Facebook rozporuplné reakce.Zdroj: Richard Chmelař/Facebook

Fotky, které unikly na veřejnost, díkybohu zachycovaly polotovar – alespoň podle informací organizátorů Ostravských Vánoc. Každopádně se nejednalo o finální podobu a kromě doplnění ozdob došlo také k převěšení samotných řetězů, které už nevisí výhradně svisle. Na tom, zda se jednalo o plánovaný krok, nebo o operativní reakci na prvotní hodnocení lidu, zřejmě ani nesejde.

Faktem však zůstává, že ani finální nazdobení stromu Ostravu neuchvátilo, spíše naopak. K ideálu to má daleko, základní myšlenka nezmizela.

Hrůza nejen na pódiu? Rozsvícení vánočního stromu v Ostravě zachraňovali andělé

Vánoční strom pro Ostravu je jako den a noc: ve dne skvělý, po setmění téměř k pláči. Bohužel právě po rozscvícení by měl jakýkoli vánoční strom naplno ukázat své kouzlo. V Ostravě však jen odhalil nedostatky.

Co pro příští rok vložit do zdobení trochu kreativity? Pěkných příkladů, pro které není třeba chodit daleko, je hned několik. O tom se ostatně lidé v posledních letech přesvědčují i v anketě Deníku o nejkrásnější vánoční strom v kraji. Také tam Ostrava neboduje. A letos se na tom nepochybně nic nezmění…



